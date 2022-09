La reacción de Mauro Icardi tras el anuncio de ruptura que hizo Wanda Nara

Este jueves en la tarde, Wanda Nara confirmó oficialmente su separación de Mauro Icardi desde su cuenta de Instagram, y el futbolista reaccionó con un elocuente gesto desde sus redes sociales, a pesar de que todavía conserva como foto de perfil una postal en la que aparece besando a la empresaria.

A diferencia de otras oportunidades en las que optó por cerrar su cuenta de Instagram, Mauro Icardi esta vez se limitó a eliminar las historias que había publicado recientemente.

De hecho, en una de las publicaciones, el deportista desmentía su ruptura con Wanda Nara diciendo: "Como me la preguntaron mil veces ya, vamos a aclararlo de entrada. No. No estamos separados. Ella está terminando este compromiso laboral que tomó en Argentina y en unos días la vamos a tener de vuelta en casa, que tanto los nenes como yo la extrañamos mucho. Obviamente, los programas de chimentos y espectáculos les venden la mentira y más de dos personajes públicos como nosotros".

En ese mismo posteo, Mauro Icardi agregó: "Pero estamos más que acostumbrados, a veces nos gusta jugar un poquito con tanta pavada que inventan, les damos de comer cada tanto. Hasta que se les cae por su propio peso lo que hablan e inventan. Te amo Wanda Nara".

Por su parte, Wanda ya había anticipado la confirmación de su separación al responder una pregunta de un seguidor de una llamativa manera. "Hace cuántos años estás casada con Mauro?", le consultaron. Y la integrante de ¿Quién es la Máscara? respondió contundente: "Estuvimos 9 años". De esta manera, la empresaria puso a Icardi en tiempo pasado y preparó el terreno para el gran anuncio.

Finalmente, Wanda Nara despejó todo tipo de dudas este jueves al escribir: "Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo, y las especulaciones mediáticas, es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender, no solo por mí, también por nuestros hijos".