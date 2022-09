La reacción de Wanda Nara ante un sorpresivo comentario de Mauro Icardi en pleno vivo

Wanda Nara se encuentra lista para su debut en ¿De quién es la máscara?, en el nuevo ciclo que llega a la pantalla de Telefe el próximo lunes a las 22.30 con la conducción de Natalia Oreiro. Una divertida propuesta donde figuras de las más variadas disciplinas competirán al desplegar su destreza musical y ocultar su identidad con máscaras y trajes de pies a cabeza.

La mediática formará parte de los "investigadores" junto al humorista Roberto Moldavsky, la cantante Karina La Princesita, y la actriz y conductora Lizy Tagliani, quienes, a través de su intuición e imaginación, tendrán que develar quiénes están detrás de las máscaras.

Palpitando el estreno, Wanda realizó una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, mientras esperaba para abordar un avión rumbo a Roma en el aeropuerto de Ezeiza. Durante la media hora de charla que mantuvo la mediática con sus seguidores, Mauro Icardi apareció y sorprendió con un inesperado comentario.

"Estoy con mi suegro, que es muy tímido, pero es muy lindo. Estoy con Kennys (Palacios) también, y nos vamos de viaje a encontrarnos con mi familia",comenzó diciendo la rubia. Luego contó detalles de la grabación del programa. "Son casi las diez de la noche y sigo así, toda maquillada y peinada", expresó.

Ante los rumores que surgieron sobre un posible descontento de parte de la producción del ciclo por su repentino viaje, Wanda aclaró: "Este programa me da la posibilidad de viajar, y que mis hijos puedan venir. Voy y vengo todo el tiempo, nos apoyamos mutuamente; y los fines de semana son siempre libres, no falté a ninguna grabación hasta el momento".

Ante la pregunta sobre cuándo volverá a la Argentina, fue cuando Icardi se sumó a los comentarios. "Te espero porque te extraño, y a vos también Kennys", comentó el delantero del PSG. La empresaria leyó el mensaje en voz alta: "Mirá cómo pone que nos extraña. Está recontra amoroso. ¿Estás cariñoso?", agregó.

Finalmente, viendo que tenía que embarcar su vuelo, se despidió de sus seguidores. Pero antes de dar por concluida la transmisión, llegó otro mensaje de Icardi: "A ver qué dice Mauro: ‘¿Estas embarazada dicen?’". Desconcertada, contestó: "No, no estoy embarazada. Me voy que se va el avión, les mando un beso".