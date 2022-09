Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi con un categórico posteo

Tras múltiples rumores, Wanda Nara confirmó a través de sus historias de Instagram este jueves en la tarde su separación de Mauro Icardi.

"Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo, y las especulaciones mediáticas, es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender, no solo por mí, también por nuestros hijos", escribió Wanda Nara en su posteo asumiendo así su separación de Mauro Icardi.

El posteo que compartió Wanda Nara este jueves en la tarde.

En las últimas horas, Wanda Nara había dado un indicio claro sobre la finalización de su relación con Mauro Icardi cuando en un ida y vuelta de preguntas con sus seguidores, algún usuario consultó: "Hace cuántos años estás casada con Mauro?", y la integrante de ¿Quién es la Máscara? respondió: "Estuvimos 9 años".

Las tensiones entre Wanda Nara y Mauro Icardi se hicieron públicas a partir del escándalo que involucró al futbolista con la China Suárez. Según afirman allegados, la pareja no pudo sortear esa crisis que finalmente derivó en la ruptura.