Tras el anuncio de separación de Wanda Nara, hablaron su hermana Zaira y Ana Rosenfeld

Tras nueve años de matrimonio, Wanda Nara confirmó este jueves desde sus redes sociales su separación de Mauro Icardi. De manera inmediata, desde LAM (América) buscaron el testimonio del entorno más cercano de la empresaria y dieron con la palabra de Zaira Nara y Ana Rosenfeld.

Abordada por un movilero, Zaira Nara se limitó a decir: “Hoy no hablo del tema. No me sale mentir, así que no hablo de nada”. En tanto que cuando el croniste le preguntó si Wanda Nara le pidió a su hermana que no hable, la conductora optó por abandonar la nota.

Por su parte, Ana Rosenfeld explicó: “Escuché lo mismo que ustedes. Hablé con Wanda, hablé con Mauro. Y escuché obviamente a los dos. Confirmado. Así lo dijo Wanda, ¿no? Yo confío en la palabra de ella. Wanda puso una historia, yo confío en la historia que puso Wanda”.

En relación al posteo de Wanda Nara, Ana Rosenfeld sumó: “Wanda me confirmó que la historia, obviamente, es lo que está viviendo. No les puedo contar lo que hablé. Les pregunté cómo están, pero no se los puedo contar. Sé lo mismo que ustedes. Algo más sé, pero no se lo puedo decir”.

Finalmente, sobre el estado anímico de Nara, Rosenfeld comentó: “Wanda está como lo puso en su Instagram: dolorida, triste. Pero tomó una decisión y es lo que ella transmitió ella. Ella tomó la decisión. No fue de mutuo acuerdo la separación”.

En su cuenta de Instagram, Wanda Nara borró de su feed todas las fotos en las que aparecía con Mauro Icardi. Mientras el futbolista por el momento no se refirió al tema y preserva las imágenes junto a la empresaria.