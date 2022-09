El categórico mensaje de Ana Rosenfeld tras el fallo de la Justicia a su favor

Ana Rosenfeld festejó en sus redes sociales el dictamen a favor de la Justicia tras las denuncias en su contra por estafa. "¡Para 'las que hablaron' y para los que se hicieron eco de falsas denuncias en mi contra! ¡Les cuento que SE HIZO JUSTICIA! ¡La verdad siempre triunfa! Gané", expresó colmada de felicidad. "Los derechos se hacen valer en la justicia.. pretendieron ensuciar mi nombre con falsas denuncias", agregó.

Tras las repercusiones de la noticia, Wanda Nara no tardó en manifestarse y expresar su apoyo a quien se desempeña como su abogada de confianza. "Pero nunca estas informaciones trascienden. Lamentablemente. Para tirar barro están todos pero cuando se trata de aclarar… Cri cri", expresó la empresaria.

Por su parte, Ángel de Brito también se volcó en las redes para dar su opinión sobre el fallo. "Mi ex angelita le ganó en la justicia a las clientas que fueron a 'Intrusos''', disparó el conductor de LAM (América).

La que también sumó un mensaje en su cuenta de Twitter tras conocer la noticia fue Luciana Salazar. "Para todos los que te quisieron ensuciar vaya a saber por que".

Recordemos que en mayo, a poco tiempo de su debut en el programa de chimentos de América, salieron a la luz algunas denuncias de ex clientas de la letrada que aseguraban que habían sido estafadas. Varias de ellas fueron a Intrusos a hablar del tema.

En abril, Rosenfeld se defendió de las acusaciones: "Jamás he estafado a nadie. Mi primera reacción es la de demandar a todas las personas que me difamen porque yo no voy a poner mi nombre después de tantos años de trabajo en la mesa de una guillotina para que la gente esté pensando que yo soy lo que están diciendo que soy".

La letrada fue acusada por un total de 15 mujeres que aseguraron haber sido engañadas en varias ocasiones y aseguraron haber sido damnificadas por el mal desempeño de la abogada.