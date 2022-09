El último mensaje que le envió Wanda Nara a Mauro Icardi antes de su terminante anuncio: "Tengo ganas de..."

El terminante anuncio de ruptura que hizo Wanda Nara este jueves en la tarde, puso punto final a ocho años de matrimonio con Mauro Icardi. Llamativamente, horas antes el futbolista había compartido desde sus redes sociales un afectuoso mensaje de la empresaria.

A través de un mensaje privado, Wanda Nara le había enviado a Mauro Icardi un graffiti con la frase: “Tengo ganas de abrazarte, pero estás lejos”. Recordemos que el jugador se encuentra en Turquía y la protaogonista del anuncio de separación está en nuestro país trabajando en el programa ¿Quién es la Máscara?.

Intentando refutar los rumores de ruptura, Icardi publicó en sus historias de Instagram el mensaje de Nara, a lo que el deportista agregó: “Buenas noches, me voy a dormir con un mensaje tan lindo de mi mujer. Te amo, faltan poquitos días”.

En horas de la tarde de este jueves, Wanda Nara compartió desde sus historias de Instagram: “Me resulta muy doloroso vivir este momento pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”.

Para sumar otro gesto que confirma la ruptura, Wanda borró de su feed de Instagram todas las fotos en la que aparecía con Mauro. Mientras que el futbolista todavía tiene como foto de perfil de su cuenta de la mencionada red social una postal en la que aparece besando a la empresaria.

En medio de la polémica, hace solamente unas horas, Mauro Icardi había compartido en sus historias de Instagram la pregunta de un usuario que decía: “¿Estás separado de Wanda?”. A lo que el flamante ex de Wanda Nara respondió: “Como me la preguntaron mil veces ya, vamos a aclararlo de entrada. NO! No estamos separados”.