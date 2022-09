Los posteos de Wanda Nara luciendo un audaz vestido tras romper con Mauro Icardi

Este jueves en la tarde, Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi a través de una categórica publicación desde sus redes sociales. Acto seguido, lució espléndida en los posteos que compartió luciendo un audaz vestido que lució en la nueva emisión de ¿Quién es la Máscara? (Telefe).

"Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo, y las especulaciones mediáticas, es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender, no solo por mí, también por nuestros hijos", había escrito Wanda Nara desde sus historias de Instgram para dar a conocer su ruptura con Mauro Icardi.

Luego, la empresaria borró de su feed todas las fotos en las que aparecía con el futbolista, mientras él optó por llamarse a silencio y conservó las imágenes junto a la empresaria, aunque borró una historia clave que había compartido horas antes de que la empresaria diera la noticia.

Fiel a su espíritu de seguir siempre adelante, Wanda Nara no hizo más mención sobre su separación de Mauro Icardi y optó por publicar algunas postales y videos luciendo un escotado vestido azul en la grabación de ¿Quién es la Máscara?.

El look de Wanda Nara tras el anuncio de su separación de Mauro Icardi.

En complicidad con Lizy Tagliani, Wanda Nara compartió un video selfie con una actitud seductora y sin abandonar el humor necesario para la grabación del ciclo de Telefe que conde Natalia Oreiro.

Por el momento, no hay noticias sobre cuál es el tiempo que pemanecerá Wanda Nara en nuestro país una vez que finalicen las grabaciones de ¿Quién es la Máscara?. Por el momento, la integrante del jurado lució deslumbrante con su escotado vestido de un intenso tono azul.