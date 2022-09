La cruda historia de vida de Edgardo Alfano, el periodista de TN: “No conocí a mi papá y…”

Duro, serio y compenetrado en su labor. Así luce Edgardo Alfano, ese periodista que se desempeña en el aire de TN y eltrece hace muchos años para analizar la realidad política del país. Detrás de esa imagen de rectitud también se configura un ser humano, que se animó a contar las particularidades de una infancia dura.

En un diálogo con Teleshow, en el medio de la redacción de noticias de la señal de Constitución, el comunicador sorprendió al narrar esa niñez que experimentó como hijo único y criado únicamente por su madre, así como una tía, sin la presencia de su padre.

Respecto a ese periodo, Edgardo describió: “Viví siempre con mi mamá y con mi tía, así que tengo una infancia en la que me han cuidado mucho: me han dado todo dentro de las limitaciones, porque no sobraba nada”.

Claro que la cronista le consultó sobre su progenitor, ante la ausencia de una señal de ese vínculo, lo que abrió las puertas a una confesión conmovedora. “Nunca lo conocí. Eso, ¿viste?, me crie con dos mujeres”, sostuvo, aunque se abstuvo de profundizar.

En cuanto a las características de esa crianza con imágenes femeninas, Alfano explicó: “En la profesión y en los trabajos siempre me rodearon las mujeres. Viví toda la vida en Quilmes. Trabajó mi mamá, trabajó mi tía; no teníamos lujos”.

Así como reconoció que la opulencia económica no fue una constante, todo lo contrario. “Entonces sé lo que es vivir con lo justo, aunque no me faltó nada. Y a mis hijos traté de darles todo lo que no tuve y más”, recordó con mucho orgullo.

Así como especificó que todo eso le permitió entregar otro tipo de bienestar a sus hijos: “No me puedo quejar, enseñándoles que hay que ayudar al que no tiene, al que sufre, al que le faltan cosas. En casa tocan el timbre todos los días y damos: todo lo que podemos, damos”.