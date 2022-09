Quién es la actriz que reemplazará a Leticia Brédice tras su despido en la obra El divorcio

En los últimos días se conoció que Leticia Brédice había sido echada de la obra “El Divorcio” y en Intrusos revelaron que, por decisión del director, Nelson Valente, y de la producción, la actriz tenía que abandonar el elenco.



Entre los motivos que habrían desencadenado la decisión, aseguran que se trataría de “problemas internos, que se presentaba a los ensayos y que no estaba en su eje”. Asimismo, Laura Ubfal utilizó la palabra “bochornos” para describir la situación.



Ahora, se reveló el nombre de quién será finalmente la actriz que ocupará su lugar: Carla Conte formará parte de la obra y, en una entrevista con Socios del Espectáculo, contó cómo se generó su llegada.

Carla Conte.

“¿Pudiste hablar con Leticia después de lo que pasó?”, le preguntaron a la actriz, quien respondió: “No hablé con ella. La verdad es que no sé nada tampoco. A mí me convocaron después y no tengo mucha data”.



“¿Te sorprendió el llamado?”, le consultó el cronista del programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. “Sí, me recontra sorprendió. No me lo esperaba. Tenía ganas de hacer teatro. Me siento capacitada, más porque me llamaron”, explicó.



Por otra parte, la panelista Laura Ubfal había sido muy crítica de Carla Conte por cómo se dio el reemplazo de Leticia Brédice. “Valoro mucho a Carla Conte, pero no es una actriz al nivel de Leticia Brédice”, había dicho.





Ante estas palabras, Carla Conte respondió de tal manera que evitó genera una polémica con la panelista. “¿Qué voy a decirte yo que estoy a la altura de Leticia? Si es una bestia como actriz. Creo es una mega actriz”, contestó.



“Yo hace muchos años que trabajo en la conducción. Hice mucho teatro antes de ser conocida, pero si me llamaron es porque creen que puedo hacerlo bien y yo también lo creo”, sostuvo Conte.