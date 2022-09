Barby Franco compartió chats privados con Jésica Cirio para ver cómo es su relación

Barby Franco transita su embarazo muy feliz y radiante: en unos meses será mamá con Fernando Burlando, volvió al ruedo de la televisión con La noche del domingo y todo parece ser perfecto en su presente.

Sin embargo, en las últimas horas una duda empezó a flotar en el aire cuando alguien detectó un comportamiento inusual en sus redes: la ausencia de fotos, videos y referencias a Jésica Cirio, una de sus grandes amigas que suelen aparecer en su actividad cotidiana de Instagram.

Es que, además de ser amiga de Pampita, Barby hace años que tiene una relación muy estrecha con Jésica y la familia de la conductora de La Peña de Morfi, su marido Martín Insaurralde y su hija Chloe. Y, al menos hasta hace muy poco, para sus seguidores era habitual ver contenido de las chicas compartiendo momentos.

El rumor de que Barby y Jésica estaban distanciadas y pasando por un mal momento empezó a correr y la consulta llegó a la periodista Pía Shaw. Para despejar la duda de raíz, la panelista de LAM fue a la fuente directa y etiquetó a la pareja de Burlando, mandándola al frente.

“¿Están distanciadas Barby Franco y Jésica Cirio?”, planteaba la pregunta que Franco no dudó en responder con pruebas contundentes y una respuesta categórica: “¡Nooo! Es que cada vez que nos vemos, colgamos en sacarnos fotos”.

Para reforzar su mensaje, la morocha publicó un fragmento de un chat con su amiga que comprueba que siguen tan unidas como siempre. "Qué lindo fue verte ayer", le decía Jésica a Barby, con emojis de carita enamorada.

"Te quiero ver con Chloe, así te llevamos el regalo. Organicemos", se lee que le responde Franco, en referencia a su hijita. Y luego, para despejar toda duda por completo, subió un video a sus historias donde se ve a la niña escribiendo su nombre y el de su novio con tiza en un pizarrón.

En su quinto mes de gestación, la modelo recibió un curioso apodo de parte de sus amigas. "La beba todavía no nació y mis amigas ya me tildan de ‘madre tóxica’, porque estoy todo el tiempo mirándola. Estoy muy obsesiva. A veces me hago ecografías porque la extraño", reveló hace unos días, en Nosotros a la Mañana, donde dijo que su hija nacerá el 29 de diciembre.