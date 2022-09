La polémica respuesta de Gerardo Romano tras ser acusado de abuso

Hace algunos días, Gerardo Romano fue acusado de llevar adelante una acción abusiva durante la grabación de una telenovela hacia el año 2005. La actriz Paula Di Cello dijo que en una situación fuera de guión, su colega la empujó y le mordió el labio, dejándola sangrando.

Y ahora, en una larga entrevista con la periodista Cynthia Cacca de LA NACION, Gerardo Romano hizo su descargo con una polémica respuesta. “Es el colmo denunciar a un actor por hacer bien su trabajo”, deslizó el artista argumentando que el personaje que le tocó interpretar en Se dice amor era "violento y sádico", y remarcó que no hizo ninguna acción fuera de libreto.

Además, Romano arremetió contra Di Cello diciendo: “¿Está bien que una actriz ignota e intrascendente denuncie falsamente a un actor para tener algún punto de referencia promocional y así vender sus libros infantiles?”.

“Tengo 76 años, hace 50 que soy actor, 56 que soy abogado. Fui jefe de la División de Sumarios del Ministerio de Justicia de la Nación, fui profesor en la Facultad de Derecho de la UBA, fui policía federal, fue cadete en el Colegio Militar, jugué al rugby en el Club Olivos. No tengo prontuario, tengo una reputación, amo a mis hijos, cumplí con mis padres”, subrayó Gerardo Romano.

En tanto que sobre la situación por la que se lo acusa, el actor expresó: "Yo no perseguí nunca a nadie. Jamás. No condice esa mentira con mi realidad. Soy petiso, chueco, tímido, retraído, jamás estuvo en mi esencia encarar a una mujer porque no soporto el rechazo. Ni siquiera iba a los boliches a levantarme chicas, era algo que me resultaba incómodo. Además, por fortuna o por trabajo, la prensa me otorgó la categoría de sex symbol, lo que siempre me generó una abundante oferta tanto femenina como masculina y trans, por lo que nunca tuve que correr a nadie por ningún pasillo. ¡Al contrario, me corrían a mí! Eso por un lado. Y después ella hace una segunda denuncia, donde habla de una escena y dice que la mordí y la hice sangrar".

Sobre la escena en cuestión de la telenovela Se dice amor, Romano dijo: "No tengo que acordarme, la veo en el video que está circulando. No es que descubrió algo. No hay prueba documental, no hay sangre, no se ve que la esté mordiendo con la presión que ella dice. Presionar con los dientes para atrapar un labio no es morder para hacer sangrar".

En otro pasaje de la entrevista, Gerardo Romano aseguró que esta acusación tiene que ver con su ideología. "Se me está denunciando por hacer una escena como actor, donde yo interpretaba a un acosador, a un violento y sádico, a un psicópata, a un maldito de telenovela. Se denuncia a alguien con algo imposible de probar, con una tipicidad que no existe en lo penal. El resto del trabajo lo hacen los trolls, las redes sociales y el rebote televisivo. A este operativo se suma la filiación política del acusado porque en Twitter me ponen: “Sos un violín kirchnerista, HDP. No es algo que sienta, es un tuit que leí", enfatizó.

"Es el colmo denunciar a un actor por hacer bien su trabajo. Es un carpetazo. Es como si a Luisa Kuliok se la denunciara por violencia de género por haberle pegado a Arnaldo André un cachetazo de más o más fuerte. En mi caso, esta escena fue parte de una novela que salió al aire por Telefe, que fue éxito de rating y donde no se vio la sangre, porque si pasa algo se para la grabación. La denunciante dice que la mordida le ocasionó un sangrado de labios, sangre que nunca se ve.”, argumentó.