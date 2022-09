Gerardo Romano rompe el silencio tras ser denunciado por acoso sexual

Gerardo Romano fue denunciado el pasado viernes por acoso sexual por Paula Di Chello. Según la actriz, Romano es un maltratador y abusador. Según el testimonio de la mujer, el actor la besó fuera de libreto, mordiéndole el labio y lastimándola.

El hecho ocurrió mientras grababan la telenovela Se dice amor (2005). "Es algo que yo ya tenía como archivado, guardado. No pude mucho hablar del tema durante muchos años, lo hablaba de forma privada", comenzó diciendo la actriz durante una entrevista en el programa Mamás Felices.

"Nosotros tuvimos una escena en donde él me empujó contra la pared, me mordió la boca, me salió sangre. No me avisó. No estaba la escena. Eso fue lo que pasó. No había escena de beso. Él agarró, inventó el beso y además la mordida", agregó.

"Esto me alejó de la profesión de alguna forma. Me dejó herida. Me terminé retirando. Realmente me pareció una persona violenta. Maltratador. Porque estás trabajando, no era una relación de confianza. Yo siento que lo que pasó fue un abuso de poder", finalizó Di Chello contundente.

Tras las repercusiones de la denuncia, fue el propio actor quien salió a dar su versión de los hechos. Romano negó las palabras de su colega. Además, explicó que no es un accionar ético, que el violento era su personaje, y que sale a aclarar la situación por sus hijos.

"Me parecen inexactas las dos cuestiones que plantea. No la conozco a la chica, no la recuerdo, que es lo mismo. Ella dice dos cosas: que había una especie de acoso u hostigamiento de mi parte, que la corría por los pasillos", detalló el actor.

LA ESCENA POR LA QUE DI CHELLO ACUSA A ROMANO DE ABUSADOR.

"Me pesa decirlo pero además yo fui un tipo muy seductor, con mucha prensa. Me decían que era un sex symbol y cosas por el estilo, así que yo nunca perseguí a nadie por ningún pasillo por múltiples razones, por personalidad y por cómo me iba. Me han perseguido, sí", expresó Gerardo.

"Yo era un hijo de puta, un acosador, violento, un violador. Y tenía que hacer eso. Hay uno que hace de bueno y otro que hace de malo, yo hacía de malo", se justificó. Sobre la ausencia del beso en el guión, Romano se excusó asegurando que no fue violento. "Que no haga interpretaciones", disparó.

"Yo tengo que responder por esto, que son mis hijos. No soy ni un violador ni un acosador. Tengo 76 años, no tengo nada en el prontuario en ningún lado y ninguna denuncia de nada a lo largo de 50 años de carrera. No sé quién es esta chica, si busca fama y no le ha ido muy bien, porque yo no la he visto trabajar en ningún lado", finalizó Romano.