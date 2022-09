Tras ser operada, este es el parte médico de Graciela Alfano

Hace horas, Luis Grimaldi reveló en sus redes sociales que Graciela Alfano fue internada en la clínica Austral para someterse a una cirugía. "Entiendo que está siendo operada en estos momentos. Se esperan novedades", indicó el periodista en Twitter.

Graciela Alfano fue operada en la clínica Austral

Posteriormente, desde el sanatorio dieron a conocer el parte médico en el que explicaron que Alfano debió ser sometida a una cirugía laparoscópica renal programada. "El procedimiento se realizó sin complicaciones y fue bien tolerado por la paciente, que se encuentra internada en buena recuperación posoperatoria", informaron.

Pocos meses atrás, Alfano estuvo involucrada en un gran revuelo mediático al bajarse en vivo de Socios del Espectáculo, programa en el que se desempeñaba como panelista. Sobre los motivos de su renuncia, señaló: "Yo me sentí destratada y automáticamente los conductores no discutieron algo que sentí, porque lo sentí, me pidieron disculpas, las acepté pero yo así no puedo seguir. No voy a estar ahí aplaudiendo sin hacer nada, revoleando los brazos".

"A uno le pueden dar herramientas para optimizar el rendimiento del programa, pero si uno no las sabe usar y no te sirve, puede pasar que no sea funcional. La verdad que no me gusta estar corrida a un costado, y no ser funcional, así que llegamos a esta conclusión. A mi no me pagan para estar ahí callada", expresó en ese entonces sobre el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.