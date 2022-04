Por qué Graciela Alfano se bajó de Socios del Espectáculo: el verdadero motivo

El pasado martes, Graciela Alfano sorprendió a todos al anunciar en vivo su renuncia a Socios del Espectáculo, el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en eltrece. Ahora, a días de bajarse del programa, contó el verdadero motivo que la llevó a tomar esta drástica decisión.

Graciela Alfano

"Adrián Suar dijo claramente que quería que yo hiciera lo que sé hacer, opiniones que desestabilizan, hacer pasos de comedia, actuar, sumar ese elemento", comenzó diciendo en diálogo con La Once Diez.

Y confesó: "Pero si no hay contacto visual en todo el programa… Yo no voy a hablar de falta de respeto o profesionalismo, yo trabajé con gente muy experimentada, y hay que enviar miradas, dar lugar, pero a mí si no me tiran una mirada en todo el programa, yo me hago a un costado".

Luego, detalló: "Yo me sentí destratada y automáticamente los conductores no discutieron algo que sentí, porque lo sentí, me pidieron disculpas, las acepté pero yo así no puedo seguir. No voy a estar ahí aplaudiendo sin hacer nada, revoleando los brazos".

Finalmente, agregó: "Acá la cosa es muy tranquila, a uno le pueden dar herramientas para optimizar el rendimiento del programa, pero si uno no las sabe usar y no te sirve, puede pasar que no sea funcional. La verdad que no me gusta estar corrida a un costado, y no ser funcional, así que llegamos a esta conclusión. A mi no me pagan para estar ahí callada".