Qué hace María Valenzuela cuando la agreden en redes sociales

Si bien el último tiempo no ha sido el mejor para María Valenzuela, de a poco, todo va mejorando para ella. Meses atrás, tuvo un grave problema de salud por un tratamiento odontológico mal realizado por el cual no pudo ingerir alimentos sólidos y disminuyó notablemente su peso y llegó a pesar apenas 35 kilos.

Hoy, se está preparando para salir de gira con 100 metros cuadrados, la obra que protagoniza junto a Sabrina Carballo y Nicolás Maiques. "Me estoy recuperando y ya estoy mucho mejor. La gira es exigente y hay que estar fuerte para encararla. En la obra hago de una mujer de 78 años y me tengo que envejecer en escena porque tengo 66 y no estoy tan hecha bolsa", indicó en diálogo el ciclo radial Detrás de escena.

Y señaló: "Aumenté 10 kilos, puedo comer sin dolor aunque todavía no volví a probar la carne. Hace como cinco años que no como carne y estoy esperando que mi hijo me haga un asadito en cualquier momento. Igual a esta altura no me tira tanto la carne y creo que me estoy haciendo vegetariana naturalmente".

"Hacer teatro me hace bien y me hace reír mucho. Mi cuerpo y mi psiquis estaban pidiendo a gritos hacer una comedia y ver al público reírse a mí me hace feliz, más después de estos dos años tremendos que vivimos por la pandemia", manifestó.

Acerca de lo que sucede en sus redes sociales, al aire, Valenzuela confesó: "Me siento muy querida y acompañada por la gente y eso lo agradezco siempre. Sin embargo, uno también se queda con los mensajes que no están tan buenos. En las redes sociales recibí algunos mensajes mala onda, con mala vibra, y yo ahí me tomaba el trabajo de responderles y luego bloquearlos. Hasta que un día sentí que perdía tiempo al escribir la respuesta y ahora directamente cuando me llega algo que no está bueno, lo bloqueo sin responder".