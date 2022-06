Operaron de urgencia a María Valenzuela

El último tiempo no ha sido el mejor para María Valenzuela. La actriz tuvo un grave problema de salud por un tratamiento odontológico mal realizado por el cual no pudo ingerir alimentos sólidos y disminuyó notablemente su peso. En un momento llegó a pesar apenas 35 kilos.

Sobre su recuperación, semanas atrás, en LAM, contó: "Me senté por primera vez a cenar en un restaurante. Me comí el primer plato y saqué foto del plato vacío, segundo plato y así hasta el postre. Y comía perfecto, todo sólido".

Gracias a una nueva alimentación, logró recuperar 9 kilos. “Me decían que era un monstruo, que era una calavera, que estaba espantosa, pero por suerte mi descargo sirvió para que mucha gente también expusiera sus situaciones y se sintiera acompañada”, señaló.

Ahora, cuando todo parecía ir encaminado, sufrió otro problema de salud: se le explotó una prótesis mamaría y su vida corría peligro. Por ello, Valenzuela debió ser internada de urgencia y pasar por el quirófano. Daniel Ambrosino fue quien dio detalles sobre la intervención en Intrusos e indicó: "Cuando se las sacaron, una de las prótesis estaba rota (la izquierda) y el líquido se había esparcido por el cuerpo. Era muy peligroso".

Y agregó: "Ella ya venía con mucho dolor. Había remarcado que no podía acostarse boca abajo ni hacerse masajes, como al principio, para aliviarse el sufrimiento".

Noticias Relacionadas Qué dijo Matilda Blanco de la grabación de la final de El Hotel de los Famosos

Daniel Ambrosino

Finalmente, sumó: “Ella me dijo 'menos mal que me sacaron todo ahora y no más adelante porque podía haber pasado cualquier cosa. Me sacaron unos bultos y ahora se mandaron a analizar’”.