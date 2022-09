Marina Calabró tiró abajo del tren a sus colegas con un comentario

Antes de tomarse vacaciones, Marina Calabró hizo de las suyas. Cuando reveló a qué periodista dejaba en su lugar para que la cubriera en su ausencia en el programa de Jorge Lanata en Radio Mitre lanzó un picante comentario contra sus colegas del mundo del espectáculo.

Pampito

"Le dejo un buen representante del periodismo de espectáculo", señaló frente al micrófono y agregó: "Del piberío... el mejor. Sí, Pampito. Ahora me van a empezar a escribir Guido Záffora, Diego Estevez, todos porque los tiro abajo del tren con este comentario, pero bueno...".

Rolando Barbano indicó: “Bueno, usted tampoco dijo que es el mejor Pampito, levántelo un poco". Y Calabró, expresó: "Pampito es el mejor representante del piberío, en el mundo del espectáculo. Tampoco quiero exagerar, pero si no hago la salvedad del piberío me enemisto con Ventura y con un montón de gente que no quiero. Estoy bien así".

Calabró es una de las pocas figuras del medio que no se calla nada y dice las cosas sin filtro. Días atrás, celebró que le hubieran devuelto la cuenta de Instagram a Florencia Peña, pero también, aprovechó para deslizar un palito en contra de la artista. "¿Se acuerdan que hace 15 minutos, Florencia decía que era una conspiración de la sinarquía internacional y estaba el gobierno norteamericano detrás? Bueno, doblegó al gobierno norteamericano".

Y agregó: "La verdad, esto lo digo en serio, sin ironía, estoy super feliz de que le hayan devuelto la cuenta; primero porque es un triunfo de la libertad y segundo porque no la vamos a escuchar más rompiendo con 'mi cuenta de Instagram, mi cuenta de Instagram'. ¡Qué pesada! Nunca vi a alguien más pesado que Florencia Peña. Igual la adoramos".