El día en el que Cristina Fernández predijo con Gerardo Rozín que algo podía pasar: "Dentro de 5 años..."

En marzo de 2022, al morir Gerardo Rozín, muchos recordaron la entrevista que el periodista le había hecho a Cristina Fernández de Kirchner en 2017 para La Peña de Morfi. Una larga charla en la que el rosarino y la actual vicepresidenta hablaron de todo, a corazón abierto.

Y ahora, horas después del ataque que Cristina sufrió en su casa, al ser apuntada en el rostro por Fernando Sabag Montiel, el mano a mano vuelve a la memoria por una impactante razón: en un tramo del ida y vuelta, Rozín le pregunta por el futuro cercano y ella parece predecir lo que sucedió o lo que podría haber sucedido, si la pistola Bersa del atacante no hubiera fallado.

Hoy resulta impresionante volver a esa nota en la que Gerardo le consulta a la presidenta del Senado de la Nación sobre cómo se imaginaba dentro de cinco años. Más aún, escuchar la respuesta de la política, al anticipar cómo se veía en 2022.

"¿Cómo me imagino en cinco años? No sé, vos sabés que desde que pasó lo de Néstor dejé de imaginarme el futuro. Yo creía que iba a envejecer con él y mirá... Así que no sé, no sé qué pasa dentro de cinco años. Si está el mundo, si se acabó el mundo, qué sé yo… Hay tantos locos sueltos…”, dice, con la voz quebrada, tras tomar un trago de agua.

“No tengo comprada la vida, aprendí eso", cierra Cristina esa pregunta que ahora resulta muy llamativa, a la luz del ataque del que fue víctima en la noche del 1 de septiembre, en medio del tumulto que la esperaba en su domicilio en el barrio de Recoleta.

"Está impactada y conmocionada", dijo Oscar Parrilli, en la mañana del 2 de septiembre, cuando le preguntaron en radio Nacional Rock sobre el estado de la vicepresidenta. “Ayer, Máximo Kirchner decía que están buscando algún muerto, pero nunca nos imaginamos que podría ser de este nivel, un intento de magnicidio”, agregó.

Luego, el senador nacional señaló que deberá replantearse cómo la líder política se contactaba con la gente. “A ella le hacía muy feliz, pero esto pone un interrogante de cómo tiene que seguir. Tiene que haber cambios, desde ya va a tener consecuencias para el futuro y un cambio en muchas de las conductas y maneras en las cuales ella se movía”, dijo.