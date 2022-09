Marcelo Polino disparó contra ¿Quién es la máscara?

Pocos días atrás estrenó en Telefe ¿Quién es la máscara? Conducido por Natalia Oreiro, es un espectacular concurso de talentos en el cual personalidades conocidas de diferentes ámbitos compiten utilizando máscaras y trajes para esconder sus identidades al público y al jurado, quienes deberán averiguar quién es el famoso que está cantando. Los encargados de esta difícil tarea son Wanda Nara, Lizy Tagliani, Karina la Princesita y Roberto Moldavsky.

Había mucha expectativa entorno a lo que iba a ocurrir con el rating y para sorpresa de la producción del canal de las tres bochas, la audiencia no está acompañando con los números. Algo que preocupó a la señal y por ello, ya está tomando cartas en el asunto para revertir esta tendencia.

Mucho se habló la última semana sobre el tema y uno de los que opinó fue Marcelo Polino. En su ciclo radial, expresó: "En su momento a mí me habían hablado para el programa, pero bueno después yo me fui a Chile".

Natalia Oreiro conduce ¿Quién es la máscara?

Y agregó: "A mí lo que me interesaba era trabajar con la Oreiro. Pero no es para mi estilo. ¡Es muy infantil! Yo no podría confrontar con una abejita".

"Es un formato muy ingenuo, naif", disparó sin filtro Polino. Acto seguido, frente al micrófono, indicó: "A mí cuando me habían hablado de él, me puse a ver el de España que le fue bien, pero en Chile fracasó y en Uruguay también anduvo bien. Lo que sí es que todos lo hacen semanal, no todos los días. Igual son veinticuatro capítulos y ellos van una semana adelantados en las grabaciones".