El álbum de fotos de Natalí Franco, la nueva novia de Andrés Calamaro

Hace unos días se conoció que Andrés Calamaro volvió a apostar por el amor y se confirmó que está en pareja con una ex modelo llamada Natalí Franco, que tiene tres hijos y que se dedica al rubro inmobiliario.



Según contó Estefanía Berardi en LAM, el programa de Ángel de Brito, el cantautor, ex pareja de Julieta Cardinali, está saliendo con una bella joven cordobesa, que supo trabajar como modelo en el pasado.



La panelista de LAM es una especialista en el rastreo de redes sociales, en donde suele descubrir nuevos romances o cuestiones vinculadas a la vida de los famosos. Fue así que contó que el músico compartió una foto en su cuenta de Instagram en donde se lo ve con Natalí.

Natalí Franco.

No obstante, y a pesar de que en la imagen sólo se ven sombras de la pareja, Estefi se jugó al revelar que la chica se trataba de Natalí Franco, ex modelo que ahora se dedica al rubro inmobiliario.



Natali Franco es cordobesa, nació en la localidad de La Para y ahora vive en Buenos Aires. Fue modelo, tiene tres hijos y se habría separado de su anterior pareja en el año 2018, por lo que no habría ningún tipo de polémica ni escándalo en el comienzo de la relación.



Ante esto, y de acuerdo a pistas que fueron dejando en las redes sociales, se desprende que el autor de “El Salmón” está saliendo con la joven oriunda de la provincia de Córdoba desde hace algunos meses.

Natalí Franco.

Andrés Calamaro está llevando a cabo una gira que lo hace presentarse en escenarios de México en la primera mitad del año y, a partir de octubre, se presentará en Perú, Colombia, Chila y Uruguay. En tanto que en noviembre se presentará en la Argentina.



El cantante había estado alejado de la escena mediática hasta hace un tiempo con se originó una fuerte polémica a raíz de una canción de la China Suárez que, algunos sostienen, fue un plagio a Andrés.