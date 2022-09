La vuelta de Mirtha Legrand y su primera declaración política tras el atentado a Cristina Fernández de Kirchner

Este sábado se produjo la esperada vuelta de Mirtha Legrand a la televisión, y la diva hizo su entrada a la deslumbrante escenografía envuelta en una gran emoción y con palabras de agradecimiento por las muestras de cariño de sus seguidores.

En los primeros minutos de La noche de Mirtha (El Trece), Mirtha Legrand recordó a su histórica locutora, Nelly Trenti, quien falleció recientemente, y también habló de la larga espera que tuvo que sortear para regresar a la pantalla chica.

“Pensé que no volvía más. Me costó reponerme, me pasaba todo el día leyendo y me dijeron que huya de la cama. Ahora hago kinesiología con Guillermo”, enfatizó Legrand.

Los primeros invitados a su ciclo fueron Moria Casán y su actual pareja, el dirigente político Fernando Pato Galmarini, el periodista y conductor Baby Etchecopar y el cantante José Luis El Puma Rodríguez.

Como era de esperarse, el debate por la delicada coyuntura política y social fue uno de los temas de la mesa, y en ese sentido hubo un categórico contrapunto entre Etchecopar y Galmarini. En tanto que el Puma Rodríguez reveló que desde hace un tiempo optó por no hablar más de política.

Al referirse al reciente atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Mirtha Legrand tuvo una categórica declaración: "El odio tiene que desaparecer. No se puede vivir". Mientras que Baby Etchecopar remarcó que el periodismo no es el reponsable del clima de tensión que se vive en nuestro país.

La declaración de Legrand respecto a la agresión a Fernández de Kirchner y el delicado momento que transita el país está a tono con las palabras que tuvo este viernes en diálogo con Telenoche (El Trece). "Tengo miedo al enfrentamiento entre argentinos. Quiero que se tranquilice, que haya paz, orden, que nos queramos un poco más aunque el otro opine distinto. Percibo que el que no opina como vos te odia, te destruye, te hace daño. ¡Déjenme pensar como yo quiero! La televisión también es un poco responsable y yo también me incluyo”, dijo Mirtha en diálogo con el mendionado ciclo.