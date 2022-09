Mirtha Legrand confesó qué le preguntaría a Cristina Fernández de Kirchner y se sinceró sobre la posibilidad de invitar a Alberto Fernández

A horas de su regreso a la televisión, Mirtha Legrand dialogó con Telenoche (El Trece), y allí se refirió a su presente tras una larga ausencia en la pantalla chica por las limitaciones impuestas por la pandemica de coronavirus. Además, habló sobre temas relacionados con la actualidad social y política, dedicándole unas palabras a Cristina Fernández de Kirchner y a Alberto Fernández.

Sobre el atentado contra la vicepresidenta, Mirtha Legrand, comentó: “Yo estaba viendo televisión y vi a la persona cuando apuntaba. Ella se agachó a levantar algo del suelo y se fue sonriendo, creo que no se dio cuenta. Fue terrible para ella, un horror, y no se sabe por qué. Es ridículo lo que está pasando, pero pasó”.

En tanto que sobre la tensión que se vive en el país, Legrand remarcó: “Estamos viviendo momentos muy duros, estoy asustada. Tengo miedo al enfrentamiento entre argentinos. Quiero que se tranquilice, que haya paz, orden, que nos queramos un poco más aunque el otro opine distinto. Percibo que el que no opina como vos te odia, te destruye, te hace daño. ¡Déjenme pensar como yo quiero! La televisión también es un poco responsable y yo también me incluyo”. De esta manera, la conductora dejó sentada su autocrítica tras años de su reconocida opinión sobre los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández.

En otro momento de la entrevista, cuando los conductores de Telenoche le consultaron a Mirtha Legrand qué le preguntaría a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner si la tuviera en su mesa, la diva respondió: “Si es una mujer feliz, si tiene una buena relación con sus hijos, cómo está la salud de su hija que no supimos más. Ella también debe sufrir, no es fácil la tarea que tiene”.

En tanto que sobre el presidente Alberto Fernández, la legendaria conductora aclaró: “Cuando empecé el ciclo que terminó hace dos años y pico, yo misma lo llamé para invitarlo y me dijo ‘Mirtha, espéreme un poco’. Lo noté dudoso, me di cuenta que no quería venir”. Entonces cuando Luciana Geuna preguntó: “¿Ahora lo invitarías?”, Mirtha Legrand respondió tajante: “No”.

Sobre el final de la entrevista, la diva se refirió a la muerte de la reina Isabel II y la proliferación de memes respecto a la longevidad de la monarca y la conductora. “¡Qué pesado que fue! Mientras no me traten mal, lo tomo bien, pero si dicen alguna maldad, no. Los años hay que respetarlos. A la reina la seguí desde que empezó su reinado. Y me crie con ella”, reflexionó.

En tanto que cuando Diego Leuco quiso saber si piensa en la muerte, Mirtha expresó: “Yo soy grande y pienso. Extraño a mis seres queridos, pero trato de sacarlo de mi cabeza. Adoro la vida, me gusta con sinsabores, así que ahora salgo a los teatros que me encanta, voy a comer, y me vuelven loca pidiéndome que vuelva”.