Luis Ventura reveló un delicado dato sobre la vida de La Tota Santillán

Días atrás, Luis Ventura dedicó la emisión de Secretos verdaderos a La Tota Santillán. Frente a las cámaras de América TV, indicó: "Hoy tenemos un programa muy fuerte, con temas complejos".

"Él tuvo varias instancias dolorosas, dramáticas, tristes", contó sobre el referente de la movida tropical y añadió: "La verdad, es que lo vi muy mal, quebrado, abatido, arrasado y pedí a quienes estaban cerca de él que estuvieran atentos, porque sabía que no estaba bien".

Ahora, volvió a comunicarse con el mediático y al aire, Ventura expresó: "Me pone contento haber podido hablar a la mañana con él, me dio una imagen que es exclusiva, que la tomaron el último sábado cuando hizo una salida acompañado de su familia. Se puede ver a Coco y Daniela, sus hijos y también a dos de sus nietos".

La Tota Santillán

Luego, reveló un delicado dato sobre el animador: "La Tota salió, él me reconoció que intentó suicidarse, que la pasó muy mal, pero ahora se siente bien, sobre todo muy contenido".

Y sumó: "La Tota ahora se siente cerca de su familia y entendido, porque muchas veces él sentía que la gente no se enteraba de lo que estaba pasando. También me dijo que es obediente con los médicos y que se va a reponer totalmente. Incluso ya está en condición de poder salir solo, pero por una cuestión de seguridad lo van a prolongar. Tiene un ofrecimiento de trabajo, el día 29 va a salir para trabajar y se está ideando una manera para que él siempre esté acompañado. No sé si un asistente o un familiar".