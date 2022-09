Cuánto dinero le robaron a Kate Rodríguez de su cuenta bancaria

Kate Rodríguez no se encuentra atravesando un buen momento. La ex participante de El Hotel de los Famosos sufrió un hackeo: perdió todas las cuentas de sus redes sociales y dinero de su cuenta bancaria.

"A Kate Rodríguez la estafaron. Estamos hablando de muchísimo dinero. Una suma millonaria. Y le sacaron las redes sociales", reveló El Pollo Álvarez en Nosotros a la mañana. Sobre el procedimiento de los hackers, Ariel Wolman acotó: "Le sacaron las redes sociales y a partir de ahí llegan al correo y desde ahí, a otras pertenencias como la caja de ahorros".

Luego, pasaron al aire un audio de la modelo panameña. "Es muy tarde. Estoy intentando recuperar mi cuenta de Instagram porque soy víctima del ataque que han sufrido varias personas", comenzó diciendo y aclaró: "Es por criptomonedas y mi cuenta es muy apetecible para ellos porque hay muchas mujeres y es un acceso rápido para venderles o estafar a otras personas usando el poder que tiene mi cuenta”.

Kate Rodríguez

"Ya mandé los respectivos mails a soporte pero es estresante porque no tienen nada que ver conmigo. Es un tema de criptomonedas que estuvieron minando mi computadora. Yo tengo una computadora muy potente, que es gamer, y estuvieron minando por ahí y no me di cuenta cuando se metieron en mi computadora y me sacaron las contraseñas. Me hackearon Twitter, Instagram, Facebook y todo", explicó Kate.

Sobre el monto que le sacaron de su cuenta bancaria a Rodríguez, Wolman contó: "Le robaron un millón de pesos".