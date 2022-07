Quiénes son los participantes que tenían flatulencias en El Hotel de los Famosos

Tal como Kate Rodríguez contó, su paso por El Hotel de los Famosos no fue el mejor. "Mi salida fue decidida, no me gustaban las reglas, no me gustaba la convivencia, no me gustaba el juego. Porque ahí no importa si sos bueno en los juegos, importa que manipules, que mal trates, que traiciones. No es justa la forma de eliminación", señaló, tiempo atrás, en una entrevista radial.

"Nada de lo que pasa ahí es real, ni los romances. Los que son jóvenes necesitan una relación, un roce, pero lo que se vea después afuera va a ser de verdad. Lo que sí es real es la bronca que hay, porque imaginate si ya había rivalidad adentro, cuando salieron y vieron todo lo que pasaba, y obviamente volvieron con la sangre en los ojos", expresó.

Ahora, la modelo y bailarina panameña, nuevamente salió a hablar y no se calló absolutamente nada. Brindó un móvil a Socios del Espectáculo, el ciclo que conduce Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en eltrece, y contó quiénes tenían flatulencias dentro del programa.

"No me gusta levantarme y sentir un pedo. Majo (Martino), Silvina Luna, y otros personajes. Mucha plancha, mucho maquillaje y muchas fotos, pero no pasaban por el baño. Mi consciencia está limpia así que no tengo que callarme nada", lanzó.

Kate Rodríguez brindó un móvil a Socios del Espectáculo

También, Rodríguez disparó fuerte contra Chanchi Estévez. "Fue un jugador de futbol fracasado, es un gran productor de televisión, maneja rating, es creador de contenido. Si sos tan bueno haciendo todo lo que hacés, por qué perdiste tiempo fracasando en el fútbol. Sos un payaso, y ahora quiero saber que tan estratega sigues siendo fuera de la competencia".