El tremendo choque de auto que sufrió Marisa Andino donde comenzó su…

Increíble, pero real. Como si lo hubiese escrito un guionista de telenovela de la tarde, Marisa Andino posee una trama romántica impresionante, que surgió directamente de un choque automovilístico, como un guiño del destino. La periodista conoció a su marido tras impactar contra su vehículo.

La conductora del noticiero de El Nueve experimentó en carne propia una historia de amor única, que brotó en su tierna juventud, cuando apenas transitaba por los 19 años y que se consolidó con Marcelo Velcoff hasta configurar una familia numerosa con tres hijos.

Respecto al origen, al punto cero de ese primer flechazo, Marisa describió: “Estaba triste porque se había separado hacía unos pocos meses. Ese fin de semana había decidido no salir con sus amigas, a pesar de la insistencia de ellas, pero su mamá le predijo: ‘Si salís hoy, vas a conocer al amor de tu vida’”.

Evidentemente algo percibió su madre, porque a las horas se produjo el accidente vial que cambió para siempre el curso de su vida. “Entonces le hice caso, salí con dos amigas y fuimos a comer porque no tenía ganas de ir a bailar. Estaba con el auto de mi papá, había un auto al lado, puse el guiño para doblar a la derecha y le pedí a mi amiga que también avisara que iba a doblar. Pero ella no avisó, yo doblé y el otro siguió de largo. Maniobré, pero chocamos”, explicó.

Así se encadenaron varios hechos llamativos, porque en lugar de la bronca o la ira que suele surgir en estos casos, la escena fue totalmente distinta. “Bajé el vidrio, hablamos sobre el choque, le dije que había puesto el guiño y me respondió: ‘No lo pusiste, pero no importa, vamos a tomar algo y lo arreglamos’”, narró Andino.

Como un cuento de hadas, lo que siguió al impacto de las carrocerias se constituyó en el germen de un amor de película. Marisa no dudó en admitir: “Estuvimos hasta tarde charlando, ese día. Y cuando me dijo que era de Racing, me acuerdo que pensé: ‘Este es mío’. Al otro día me llamó para invitarme a cenar. Toda una vida juntos porque desde ese día no nos separamos más”.

En ese plan de romanticismo brilloso, la hermana de Guillermo Andino aseveró que todo brotó de manera instantánea y que su corazón detectó rápidamente que era el hombre definitivo: “Durante esa cena nos enamoramos perdidamente. Y al año nos casamos. Mi mamá la pegó, toda una bruijita”.