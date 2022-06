Guillermo Andino, al borde de las lágrimas en pleno móvil: ¡Por favor, ayudame!

Este domingo, Martín Mora Negretti fue asesinado a puñaladas en Mar del Plata. El joven de 30 años murió tras ser agredido por tres menores, dos de 13 años y otro de 15, y una mujer de 23.

Este lunes, Guillermo Andino entrevistó en América Noticias a Luis Negretti, padre de Martín, que con profundo dolor se refirió a lo ocurrido el fin de semana.

"Yo le quiero decir a la Justicia que por favor terminemos con los garantismos. La gente que comete una cosa como esta, que no es un error, que las pague. Que terminen los garatismos con los jueces", comentó.

"Porque si no la muerte de Martín va a ser gratuita", agregó el periodista. "Dejemos de tener lástima a la gente que no sirve porque esa gente no sirve y no puede estar viviendo en esta ciudad que era una ciudad hermosa. Yo no puedo entender que hoy tengamos 111 villas creadas en Mar del Plata. ¿De dónde sale toda esa gente? Yo ahora lo tengo al intendente acá y voy a hablar con él para ver si me puede entender y escucha", manifestó.

Luego, el padre de Martín sorprendió al conductor al manifestarle: "Perder a un hijo no es nada fácil. Vos sos papá y no te deseo una cosa así hijo. Vos ya tuviste una desgracia muy grande en su momento y conozco tu historia. Ha sido demasiado fuerte para salir y ser un periodista de primer nivel como lo sos ahora. ¡Por favor, ayudame Guillermo! A que este sea un caso bisagra y se termine", le pidió el padre de Martín.

La respuesta del periodista no se hizo esperar: "Voy a hacer lo posible… Créame que voy a hacer todo lo posible para darle una mano y hacer todo lo que pueda hacer desde los medios de comunicación porque la verdad que es muy difícil. Uno no puede entrar en su piel y en lo que usted está pensando y sintiendo. Simplemente, presentir que es el peor momento que uno puede vivir en la vida que es el de enterrar a un hijo, pero concuerdo con usted que esto no puede ser gratuito, que las leyes tiene que cambiar, que no puede dos o tres chicos de 13 a 15 años bajar y matar".

"Esto que pasa interpela a nuestra clase política, a nuestra clase de dirigentes, a la Justicia y a todos aquellos que de alguna manera en este tipo de hechos tienen que encontrar un antes y un después para que haya Justicia en el caso de su hijo y en otros tantos por venir porque lamentablemente creemos que en nuestro país un hecho de estas características no va a ser el último", concluyó Luis.