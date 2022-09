Luis Ventura dio datos de la salud de su hijo Antoñito, que aún a sus 8 años no habla

En el último tiempo, Luis Ventura eligió mostrarse cerca de su hijo en los duros momentos que está atravesando debido a los constantes tratamientos a los que debe someterse producto de la enfermedad neurológica que lo somete.

Hace más de 8 años que Luis Ventura fue padre junto con Fabiana Liuzzi, ex vedette. Su hijo nació a los seis meses de haber estado en la panza de la madre, es por eso que sufre un problema neurológico que le impide poder hablar con normalidad.

Es por esto que sus visitas al médico son constantes y a veces de manera repentina. A raíz de esto, Ventura dedicó un posteo a su hijo con unas palabras dedicadas al doctor que lo está tratando: “Gracias doctor Alejandro Andersson por atender todos los días y a toda hora a mi hijo Antoñito”.

Hace unas semanas que el conductor eligió eliminar el tabú y hablar sobre la enfermedad de su hijo para naturalizarla. “La relación que tenemos es fantástica. Otra cosa. Diferente. Es algo que no había vivido. Me tuve que reinventar y vivir situaciones que nunca había imaginado que existían”, comentó en una entrevista con Flor Peña.

Respecto a cómo lleva adelante la enfermedad de Antoñito, expresó: “Es una relación especial porque me tengo que guiar por otro tipo de lenguaje. Todavía no habla, está buscando la palabra y yo trato de ayudarlo todos los días. Tiene que ser estimulado permanentemente”.

Antoñito fue diagnosticado con hiperkinesia. Sucede que tiene un cerebro que genera niveles elevados de electricidad y cuando produce mucha actividad neurológica entra en crisis. Son secuelas por haber nacido de forma prematura, en algunos casos esto lo acelera al punto de producirse autolesiones.

“Hay momentos que son difíciles porque neurológicamente hay que entender y saber leer lo que le pasa. Descubrí un mundo como el de la neurología que tiene una importancia y relevancia de la que no tomamos dimensión”, manifestó Luis Ventura sobre cómo fue que empezó a interesarse en el tema.

En lo que respecta a sus hijos mayores, de 30 y 35 años, reveló cómo es la relación que tienen con Antoñito: “El resto de mis hijos lo conocen, pero no tienen trato ni relación. La vida se encargará de acomodar las cosas. O a lo mejor no. Lo que aprendí es que hay mucha gente matándose por un mango, por estar un escalón más arriba y que no tienen noción de la salud”.