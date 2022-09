Este vienes, en los primeros minutos de su programa LPA (América), Florencia Peña le hizo una picante propuesta a Lali Espósito frente a cámaras, luego de que la cantante confesara hace unos días que también le gustan las mujeres.

En el ciclo Nadie dice nada (LuzuTV), Lali Espósito había confesado: “Me di cuenta de que me mentía un montón. No aceptaba que ciertas cosas que quería, que me gustaban... Que me gustaban las minas, por ejemplo. Tenía una dualidad y siempre separaba: ‘Sí, me gusta una chica, pero siempre me pongo de novia con chabones”.

Además, Lali había explicado: “Tiene que ver con algo cultural que traemos, pero también, en forma inconsciente, también tenía que ver con la construcción de la chica de la tele políticamente correcta, que es simpática... Nunca me lo impuse, soy muy simpática naturalmente pero lo cierto es que en un momento me dije: ‘Sí, esto me sale natural, pero acá estoy ocultando algo”.

Frente a esta declaración, Florencia Peña expresó desde su programa: “Algo muy importante que pasó es que Lali aceptó que también le gustan las chicas. Me encanta... me lo imaginaba igual, eh”.

Luego, Florencia Peña arremetió: “Yo lo que le quiero decir a Lali es que la quiero y que me tenga en cuenta porque yo soy libre y soy amorosa. No le voy a hacer ningún tipo de problema. Soy limpita, tengo buen aliento. Que venga a chapar en vivo”.

Por el momento, no se sabe si Lali Espósito aceptará la invitación de la actriz y conductora, ya que en estos días se encuentra dedicada a los últimos programas de La Voz Argentina (Telefe), y seguramente planeando nuevos shows en distintas ciudades. De hecho en su gira llamada Disciplina, la cantante protagonizó intensas escenas de besos con sus bailarines y algunos invitados especiales como la China Suárez, Cazzu, Santi Maratea y Nati Jota.