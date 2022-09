Florencia Peña compartió un posteo sobre el ataque a Cristina Fernández de Kirchner y decidió cerrar los comentarios

Desde su cuenta de Instagram, Florencia Peña compartió una reflexión sobre el ataque a Cristina Fernández de Kirchner. Visiblemente conmovida, la actriz y conductora publicó un video en el que habla sobre el hecho que generó conmoción nacional. A diferencia de otras publicaciones, en las que la artista habilita la interacción de sus seguidores, esta vez optó por cerrar los comentarios para así evitar la confrontación en un momento tan sensible.

"Qué locura, qué locura absolutamente todo. Siento más que nunca que este es un momento, una oportunidad para que reflexionemos, para que empecemos a mirar para adentro, para que realmente pensemos cómo queremos vivir la vida como sociedad y como individuos, que el que piensa distinto no es el enemigo, que podemos pensar distinto, que podemos tener disidencias, que podemos tener miradas diferentes sobre la vida y sobre las cosas, pero eso no nos puede llevar a la violencia", empezó Florencia Peña.

Luego, tras el impacto por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, la actriz agregó: "No hay nada bueno que pueda salir desde el odio, el maltrato y la agresión. El odio es destructor, el odio no crea, solamente genera más violencia. El odio saca lo peor de las personas y lo estamos comprobando. Necesitamos dejar de tirar la pelota afuera, necesitamos dejar de pensar que el otro tiene la culpa. Tenemos que empezar a relacionarnos desde otro lugar y lo digo como individuo parte de una sociedad y como mamá. No puede ser jamás esta escalada de violencia, la posibilidad de algo bueno, no hay manera de que lo sea. Pienso que esta es una oportunidad de aprender, tenemos que pasar la página y entender que no somos enemigos".

Además, en su mensaje Florencia Peña interpeló a los medios diciendo: "Y que los medios de comunicación y lo digo porque soy parte, tenemos que tener mucho cuidado cuando nos ponen un micrófono de cuál es el mensaje ese mensaje siempre tiene que ser de responsabilidad, ¿Podemos decir lo que pensamos? Sí, claro que podemos ¿Podemos debatir? Claro, pero es el debate lo que nos va a llevar a un buen lugar. Nunca la violencia va a ser el camino, nunca, necesitamos más amor, necesitamos tratarnos con más amor y necesitamos, como parte de los medios que soy, encontrar más caminos diferentes, que unan, que nos hagan mejor como sociedad".

Finalmente, la artista concluyó su reflexión sobre la agresión a Cristina Fernández de Kirchner con un mensaje positivo para los próximos tiempos. "Lamento mucho estos acontecimientos, ojalá que esta sea una oportunidad y que la podamos aprovechar", expresó.