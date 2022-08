Un invitado de Florencia Peña dio a entender que se sintió estafado por ella: "Me hiciste pagar..."

Este martes en LPA (América), Florencia Peña tuvo como invitado al humorista Migue Granados. En un divertido ida y vuelta con la conductora, él le dio a entender que se sintió estafado con el contenido que ella subió a la plataforma para adultos Divas Play.

En uno de los pasajes más desopilantes de la entrevista con Florencia Peña, Migue Granados confesó que al tener un problema para escuchar en algunas oportunidades lee los labios de la otra persona para entender lo que le están diciendo. Entonces la actriz reconoció que tiene la misma dificultad, y ambos se lanzaron a decir cosas sin emitir sonidos.

“Me hiciste pagar Divas Play y no hay nada para ver”, moduló Granados, a lo que Peña respondió: “Bueno, charlemoslo”. Entonces el humorista reconoció: “Una vez yo estaba en mi casa tranquilo y vi una historia tuya cuando todavía no te habían censurado el Instagram. ‘¿Querés ver más?’ Sí. ‘Apretá el link’, apreto el link... me pide los 16 dígitos de la tarjeta... y ya estaba ahí, medio embobado, bueno, los pongo”.

Expresando su decepción con el material de Florencia Peña en Divas Play, Migue Granados disparó: “Y yo quería ver más de lo que hay. Hasta lo hablé con mi mujer: Flor Peña me cagó”. Intentando defenderse, la conductora argumentó: “¿Sabés cuál es la frustración? Cuando hay demasiada expectativa”. A lo que el invitado retrucó: “Pero la expectativa es ‘¿Querés ver más? Fueguito, fueguito, fueguito’”.

Para salir de la situación, con humor Florencia Peña le prometió al humorista un video dedicado para él y su pareja. “¿En dónde sentís que te estafé?”, preguntó la actriz. “Que los videos duren más. Dos minutos y un poquito más. Yo me ofrezco, lo que pasa es que voy a quedar como un jeropa”, manifestó Migue Granados.

Cuando la conductora le preguntó a su invitado si haría algún video con ella, él deslizó divertido: “¿Qué querés que se te bajen los suscriptores?”. Siguiendo con el tono confidente con el humorista, Florencia consultó: “¿Le puedo llamar ‘los Granados’ a esos videos?”. A lo que Migue remarcó: “Sí, y quiero ver más”.