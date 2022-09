El cambio en el programa de Florencia Peña en su difícil momento de rating

Este lunes, el programa de Florencia Peña empezó de una manera muy particular, con todo el equipo de LPA (América) ingresando al nuevo estudio desde donde a partir de ahora se emite el ciclo.

Sobre la finalización de LAM (América), Pía Shaw compartió las divertidas imágenes de Florencia Peña y sus compañeros en la puerta de entrada del edificio de América TV.

Hasta la semana pasada, el programa salía desde un estudio ajeno a las instalaciones de la señal, pero ahora Peña y su equipo ya se encuentran en las mismas instalaciones desde las cuales salen en directo la mayoría de los ciclos de América.

Tras un paso de comedia, en el que un trabajador de seguridad le negó la entrada a Peña, la actriz y conductora tomó cartas en el asunto y se hizo paso entre los pasillos del canal.

"¡Buenas noches! ¡No nos vamos! Estamos renovados, no solamente no nos vamos sino que nos quedamos y nos mudamos. La semana pasada estuvimos toda la semana grabados. ¡Pero hoy estamos en vivo!. A partir de ahora, en América. Antes estábamos en otro estudio... Me encanta este estudio, miren lo que son las pantallas nuevas, me parecen hermosas", destacó Florencia Peña.

En su primera emisión en vivo desde el edificio de América TV, la conductora tuvo como invitada a Pamela David. Sin embargo, el nuevo estudio no mejoró la suerte de la actriz en el rating, ya que este lunes LPA tuvo un promedio de 1.5 puntos de rating.