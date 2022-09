Florencia Peña ironizó sobre el duro momento que atravesó recientemente: "Llegué hasta el Papa para hablar de..."

En lo que va de esta temporada, Florencia Peña ha enfrentado más de un embate. Desde las constantes críticas hacia su programa de televisión, hasta la baja que sufrió durante un tiempo de su cuenta de Instagram, una de sus principales herramientas de trabajo.

En diálogo con Intrusos (América), Florencia Peña apeló a su habitual sentido del humor para hablar sobre la recuperación de su cuenta de Instagram. “Esa cuenta ya estaba velada. Yo soy un junco que me doblo pero no me rompo, y llegué hasta el Papa para hablar de este tema porque obviamente me parecía tan injusto que dije ´no me van a ganar´”, expresó la actriz y conductora.

Luego, en un tono más serio Peña reflexionó: “Cuando yo siento que algo no está bien, que sucede y no debería haber sucedido de esa manera, ahí me agarra el escorpio fuerte. Moví cielo y tierra hasta que logré hablar con alguien de Instagram”.

En tanto que sobre la forma en que se enteró de la reactivación de su cuenta de Instagram, Florencia contó: “Estábamos en Cafayate, yo me había ido por lo de mi casamiento a ver el lugar, y de repente me llama Renzo, que es mi community manager, y me dice: ‘¡Flor, tus fans dicen que volvió tu cuenta!´. No puedo explicar la felicidad. Parece una boludez. Uno dice, un Instagram, pero era mi trabajo de muchos años. Todo mi material y además una injusticia total”.

Sobre la suspensión de su cuenta en la red social, Florencia Peña explicó: “El problema son las denuncias falsas que me hacían con respecto a cosas que no sucedían. Denunciaban cosas que no eran verdad. Y como Instagram no chequeó, y como yo ya venía teniendo muchas denuncias porque básicamente me vienen persiguiendo bastante, Instagram leyó una cuenta con muchas denuncias y la levantaron”. Y tras la aclaración de esta situación, la artista remarcó: “Resulta que esas denuncias no tenían asidero e Instagram me dio la razón”.