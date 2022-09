Luis Ventura desafió a Cinthia Fernández a un careo tras acusarlo de proteger a Defederico

Cinthia Fernández no mengua sus expresiones dirigidas a su ex esposo, Matías Defederico, en esta eterna batalla mediática. El nuevo episodio se produjo por la entrevista del ex futbolista en el programa de Luis Ventura, lo que despertó un posteo durísimo de la panelista contra el conductor de América.

Luego de la visita de Matías al piso de Secretos verdaderos, la famosa no tardó en armar una storie con un extenso texto y bramó: “Tampoco fuiste muy incisivo con la pregunta sobre la cuota alimentaria. Ventura ojala preguntes en profundidad como un buen periodista que sos y se ve que justo en las entrevistas a él te agarró bueno o distraído”.

Una situación que replicaron en A la tarde, donde leyeron toda la publicación de Cinthia en la que despotricó contra su ex marido y también contra el célebre comunicador. Justamente, Luis mantuvo la paciencia mientras narraban la acusación de la morocha.

Lejos de evitar el tema, la confrontación, Ventura se tomó un tiempo para responderle directamente a Fernández, por eso direccionó la mirada a la cámara y con vehemencia se largó a explicar su pensamiento de esos cuestionamientos de la mediática a su desempeño como periodista.

El ex Intrusos no dudó en analizar los dichos de la bailarina y se focalizó en su trayectoria en los medios para fundamentar su decisión de llevar a cabo ese diálogo con Defederico de determinada manera durante la emisión del sábado de su ciclo.

De ese modo, Luis le solicitó a Cinthia a que se presente mano a mano para profundizar en un debate: ”Invito a Fernández a que venga a conducir Secretos verdaderos el próximo sábado, porque si ella me tiene que decir como tengo que hacer mi programa…”.

“Veni vos Cinthia hablamos al aire”, desafió el comunicador. Luego, Karina Mazzocco intentó consultarle sobre lo que dio a entender la ex de Martín Baclini: “¿Hay alguna pregunta que no les hayas hecho a Matias”. Lo que activó otra vez la diatriba de Luis.

“¿Pero cuántos años de periodismo tiene ella? Yo tengo 49. Vendí millones de ejemplares en Crónica, fundador de Flash, millones de ejemplares, fundador de Paparazzi, millones de ejemplares vendidos. Trabajé en los cinco canales de aire, en las diez radios líderes”, sostuvo.

Sin vacilaciones, Ventura volvió a apuntar contra Cinthia: “Que venga y me lo diga al aire. A ella también no le hice un montón de preguntas, le he hecho muchas notas. ¿Por qué no se arregla con Defederico? ¿Cuál es el problema? ¿No son familia?”.