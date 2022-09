Cinthia Fernández cruzó a Matías Defederico tras sus dichos en Secretos Verdaderos

Cinthia Fernández y Matías Defederico están en el peor punto de su guerra mediática. Y es que los famosos no paran de enfrentarse por sus hijas. Hace unos días se conoció que el deportista denunció a la panelista por sacar a las niñas del país. Fue por eso que ella decidió responderle.

Como si fuera poco, Matías visitó Secretos Veraderos el sábado por la noche y contó al borde de las lágrimas cómo fue el reencuentro con sus hijas: "Hoy, cuando llegué a la cancha, ellas estaban jugando un partido. Yo me puse en un córner, porque estaba Cinthia, para estar lejos y para no provocar nada, y cuando las nenas levantan la mirada y me ven, es un 'estás ahí, pá'".

"Me vieron. Me vinieron a abrazar y me dieron un beso. Fue un 'hija te amo', 'pá, te amo'. Estuve una hora y me fui a mi casa. Sí, sin dudas. Yo hablo con ellas", finalizó. Fue entonces que Cinthia Fernández lo cruzó junto a Luis Ventura mediante las redes sociales y realizó un fuerte descargo.

"Luisito, te quería avisar. Está bien que lo querés en Victoriano Arenas, lo único es que no me agregues fechas. El día del cumpleaños te acabo de mostrar por qué me fui, pero ¿el Día del Padre? Él no quiso venir. Y de paso, si lo llegás a contratar, pásame el dato, mínimo porque antes me conociste a mí, así le puedo embargar el sueldo", comenzó.

Y continuó: "El único sueldo estable que va a tener, digo, porque tampoco fuiste muy incisivo con la pregunta sobre la cuota alimentaria. Ventura, te agradezco la invitación, pero cuando dejes de hacer homenajes y preguntes en profundidad como un buen periodista que sos y se ve que justo en las entrevistas a él te agarró bueno o distraído".

"Te olvidaste de preguntar del golpe de mi hija que en la primera entrevista se puso nervioso tu invitado y no pudo responder y le cambiaste la pregunta rápidamente. Ahora se te olvidó preguntar porque una de sus nenas hace un año no quiere ir a su casa. Total había que dejar a esta loca en el papel de Maléfica y al ‘Señor Cocodrilo’ como el ‘gran padre del año", expresó.

Y finalizó: "Hasta ahora y por varias razones la justicia me dio la razón. Por algo menciono en los mensajes que estoy harta de que me trate mal a mí y también a mi mamá. ¿Atadas mis hijas? Las veo los seres más libres y felices. Las crío así y se les nota por los poros".