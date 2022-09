La terrible denuncia del fan de Wanda contra su peluquero, Kenny Palacios

Mariano de la Canal se hizo conocido gracias a su fanatismo por Wanda Nara, sin embargo, fue invitado a La Noche Del Domingo, donde no se guardó nada. Es que hizo confesiones duras y acusó a Kenny Palacios de alejarlo de los medios y de la modelo.

Las primeras apariciones de Mariano de la Canal en televisión se dieron en el programa de Marcelo Tinelli, donde se declaró fan de Wanda Nara apoyándola desde la tribuna. Sin embargo, en el programa de Mariano Iúdica reveló algunos detalles de aquellos días.

En su visita a La Noche Del Domingo, habló de su relación con Kenny Palacios, quien sería la persona que lo apartó de Wanda Nara privándolo de manera indirecta de ser partícipe en los medios. “Para la gente que no sabe, yo era muy amigo de Kenny en la época de la cocina”, comenzó diciendo.

Mariano Iúdica intentó sacarle información acerca de cómo fue que llegó a esa situación en la que gritaba constantemente el nombre de la modelo. “Yo conocí a Wanda por Kenny. La idea principal fue de Wanda, pero él le dijo que tenía un amigo Mariano", reveló sobre cómo fue que lo propuso para realizar ese papel.

En lo que tiene que ver con su llegada a ese rol, expuso: “Hubo una secuencia., porque fue Wanda quien me lo pidió por teléfono, pero el que me hizo el nexo para llegar a eso fue Kenny Palacios”.

De la Canal se encontraba esperando para cortar la manzana, en el popular juego que inició Gerardo Sofovich y retomó ahora Iúdica, las preguntas de quienes lo rodeaban no paraban de llegarle. Es por eso que se plantó en su postura y disparó: “Acá hay que contar la verdad, porque voy a andar mintiendo. Él empezó con lo de Wanda y después se terminó poniendo celoso”.

El conductor le marcó que gracias a sus apariciones se produjo su salto a la fama. “Por supuesto pero yo no quiero llevarle el bolso a Wanda ni peinarla”, apuntó Mariano haciendo alusión a que no buscaba sacarle el puesto a Kenny Palacios.

Para cerrar, marcó que de su parte no hay rencor, pero que lo considera culpable de su lejanía para con Wanda Nara: “Kenny es un amor, le mando un beso. Pero me parece que capaz se puso un poquito celoso y me puso como un filtrito”.