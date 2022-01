El ingrato destino que Mariano de la Canal le dará a la costosa cartera que le regaló Wanda Nara

Mariano de la Canal ganó popularidad como personaje mediático hace varios años como "el fan de Wanda". Y tanto clamó por el nombre de la rubia, que la empresaria recientemente le regaló una costosa cartera valuada en 3.000 euros a la que ahora el joven le dio un ingrato destino.

Durante un móvil en Flor de equipo (Telefe) desde La Lucila del Mar, Mariano de la Canal confesó que hay una famosa que le quiere comprar la cartera que le regaló Wanda Nara.

Cuando Florencia Peña le preguntó al mediático dónde tiene el costoso obsequio que le hizo Wanda para Navidad, él respondió: “La tengo la cartera. No voy a decir dónde porque estamos en Argentina y está muy inseguro pero la tengo y te voy a contar algo. En un momento dije: ‘¿qué hago con la cartera? ¿La vendo, la rifo, la sorteo entre mis seguidores? Hay una famosa que me escribió y me dijo: ‘te la quiero comprar’. Es muy famosa”, detalló Mariano de la Canal.

Mariano de la Canal con la cartera que le regaló Wanda Nara.

Cuando le consultaron sobre la identidad de la famosa que quiere hacer la compra, De la Canal contestó: “Me mando un audio diciendo: ‘che, necesito esa cartera. Tirame un precio que la quiero’. Aparte paso por las manos de Wanda y cotiza un poco más". Luego se atajó: "No sé si decir quién porque no quiero perder la venta. Estuve averiguando y la cartera vale 3000 euros".

Al dar detalles del momento en que Wanda Nara le regaló la cartera, Mariano de la Canal contó: “Ella vino a la Argentina. Me la encontré en un evento y comenzamos a hablar. Hablamos una media hora y me dijo que me iba a mandar un regalo para Navidad. Pasó Navidad y no llegó nada. Estaba ansioso porque no sabía qué era. Pasaron los días y antes de venirme para acámllegó una caja muy ‘paqueta’ con un packaging increíble. Vino con un código de seguridad y globos”.

Sobre el motivo por el que Wanda Nara decidió obsequiarle la cartera, Mariano de la Canal deslizó: "Yo nunca hablo de ella, siempre le tiro la mejor a ella y a Zaira. Hago monólogos en el teatro pero siempre cosas lindas, nada malo. Yo creo que fue de buena onda. Igual la gente es mala y anda diciendo que es trucha. Yo arranqué con una vincha de ella en la cabeza y Wanda con un bóxer de Maradona, somos parecidos”.