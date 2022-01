El millonario regalo de Wanda Nara a Mariano de la Canal: vale más de 3 mil dólares

Wanda Nara siempre se las ingenia para trascender en la opinión pública, para que todo el mundo pose la mirada en sus movimientos, en su vida repleta de lujos obscenos, por enrostrar a todos las beldades de su cotidianidad, esa que se genera por los millones de euros que cobra su marido.

La influencer realiza un reality de su vida, todos los días, absolutamente todos, postea decenas de contenidos a sus redes sociales para gritarle al mundo cada una de las acciones que acontecen a su alrededor. Le encanta exhibir sus autos carísimos, los viajes en avión privado y ni hablar de las ropas más onerosas de Europa con las llena su vestidor.

En todo ese contexto, y a pesar de la influencia negativa que trajo a su hogar la infidelidad mayúscula de su esposa Mauro Icardi con la China Súarez, Nara sigue como si nada hubiese ocurrido. De ese modo, se empecina por mostrarse feliz en familia.

Las imágenes brotan por doquier en sus plataformas digitales, con los entornos más impresionantes de París, con todo lo que le permite realizar la billetera gorda de Icardi. Así en ese contexto, Wanda volvió a presumir de sus cuentas bancarias.

En esta ocasión, Nara sorprendió a Mariano de la Canal. Sí, al único ser humano en el planeta que creyó en ella cuando apenas iniciaba su carrera mediática. Ese hombre que se autoproclamó como el fan de Wanda, en esa época de escaso sustento.

Resulta que en la reciente visita de Wanda a la Argentina, en torno a tomar posesión de la mansión que le cedió Maxi López en Nordelta, Mariano tuvo la posibilidad de encontrarse un ratito con su ídola, con su ícono. En esa reunión, la influencer le prometió un regalo para Navidad.

Todo parecía quedarse en el olvido. No obstante, de la Canal mostró en su Instagram que Wanda cumplió y con creces, a pesar del tiempo transcurrido desde Nochebuena. Resulta que la blonda le envió una cartera del exclusivo diseñador Christian Dior.

“Cuando Wanda vino a Buenos Aires me la crucé y me dijo que me iba a mandar un regalito para Navidad. Yo no creí, fueron pasando los días y hoy amanecí con esta cartera divina de Dior", contó el mediático sobre el origen de este obsequio.

Claro que el producto se enrola en los valores habituales que gasta Wanda, porque su precio ronda los 3 mil dólares. Mariano fue honesto y confesó que no sabe a ciencia cierta qué hacer con el regalo: "No lo puedo creer: es una cartera que vale más de tres mil dólares y no sé si quedármela o venderla".