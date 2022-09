El contrato más insólito que cerró Mariano De La Canal, el "Fan de Wanda": "Lloré en..."

Puede decirse que Mariano De La Canal le debe su fama a Wanda Nara. Pero, si bien esta figura nacida en la TV se hizo conocida como el “Fan de Wanda” que gritaba en ShowMatch, vale reconocer el empeño que le puso para aprovechar esos 15 minutos de celebridad.

Porque este joven de San Fernando que un día se apareció en el programa de Marcelo Tinelli para hinchar por la rubia con una vincha fucsia con su nombre recortado en goma eva, hizo de todo para seguir sacándole el jugo a su personaje.

Un alter ego que nació, tal como contó en una entrevista a Tatiana Shapiro, para Teleshow, como “una cosa media pactada”. “La verdad que la idea fue de Wanda. A ella se le ocurrió”, reconoció De La Canal, y contó que todo empezó gracias a su amigo Kennys Palacios, hoy la mano derecha de la empresaria.

“Él empezó peinándola, maquillándola, hasta convertirse en quien le maneja la agenda. Él sabía mi interés por estar en la televisión, que estudio teatro desde chiquitito, y un día me llama por teléfono y me dice que Wanda no tenía previa para ShowMatch y que fuera”, recordó el hombre, que luego recibiría una costosa cartera de regalo de parte de Wanda.

Mariano de inmediato se destacó entre la hinchada del programa entonces más visto de la televisión y, de la noche a la mañana, se hizo un nombre en el medio con el que siguió lucrando de las maneras más insólitas aunque hoy, además, produce obras de teatro y trabaja en marketing y redes sociales.

“Hice de todo: fiestas, eventos, bar mitzvah, de todo, también teatro. Como el Fan de Wanda trabajé un montón, lo que no le gusta hacer a los famosos, que viven del canje”, comentó, antes de revelar los trabajos más bizarros que aceptó.

“He ido a casamientos temáticos en donde todo el mundo usaba la vincha con el nombre de la novia y a las cuatro de la mañana entraba, aparecía yo. Es bizarro, pero lo tomo como un laburo. Yo voy, hago mi presencia, mi showcito. Me sacaba fotos…”, señaló.

Pero lo más extraño que le tocó hacer tuvo que ver con la muerte, porque Mariano cobró por hacer de “llorona” y acompañar a las familias en el momento más doloroso. “En la época fuerte del Covid, fuerte, lloré en velorios… Aunque no me creas”, confesó, entre risas.

Ante la incredulidad de la entrevistadora, De La Canal explicó: “¿Viste que hay familias que son poquitos y por ahí no querían mucho a la persona? Y, me han contratado para que vaya y llore al lado del cajón”.

El Fan de Wanda detalló, además, que ofrecía distintas tarifas, de acuerdo al “servicio”. “Yo tenía tres opciones: el básico, el medium y el premium, que era el más caro pero con el que lloraba, te daba vuelta el cajón, llamaba a la ambulancia, echábamos al familiar que no querías”, comentó. Y aseguró: “Te lo juro, lo he hecho; yo te hago todo el show y más”.