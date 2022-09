El reclamo de Mica Tinelli a su hermana Cande en medio de su separación: "Cómo podés..."

Hace unos días se supo que la relación de Cande Tinelli y Coti Sorokin había terminado, según dijeron en Socios del espectáculo, por razones económicas. Y mientras el músico postea palabras desoladas en su cuenta de Instagram dando a entender cómo transita este momento de duelo sentimental, Lelé se dispone a usar el espacio de sus redes para compartir fotos retro muy divertidas.

Se sabe: a la jurado de Canta Conmigo Ahora le gusta revolver el cajón de los recuerdos y, cada tanto, rescata alguna que otra perlita que siempre es bien recibida por muchos de sus cuatro millones y medio de seguidores que adoran este contenido de archivo.

En ese plan se embarcó la hija de Marcelo Tinelli el último fin de semana, cuando encontró un puñado de fotos épicas que no dudó en subir y que terminaron generando un reclamo de parte de su hermana mayor, Mica, que también quedó “escrachada” con una postal de su adolescencia.

"Perdón, no quiero arruinarles este sábado soleado", empezó Candelaria al publicar en sus historias unas fotos donde se la veía muy teen, luciendo el look que en esos años la interpelaba e identificaba: toda vestida de negro y con un corte de pelo muy de los inicios de los 2000. "Disfruten. Se los dice Lelu flogger emo", agregó, divertida.

Pero más tarde llegaría un contenido mucho más jugoso: unas fotos con su hermana de la misma época. "En familia mejor, Mica Tinelli", escribió y, conociendo a Mica, adelantó, entre paréntesis: "Se viene la puteada...". Y luego sumó: "Nadie nos decía nada. ¡Qué locura, nos creíamos mil!".

Por supuesto, a Mica no le gustó nada quedar expuesta públicamente y se lo hizo saber a través de un DM que Lelé no dudó en subir, muerta de risa, para que todos pudieran leer el intercambio.

"Lele, no me causa... Please. Que HDP", le escribió la diseñadora, y ante la risa de su hermana, la novia de Licha López le reprochó, indignada: "¿Cómo podés subir esa foto?".

Vale recordar que a fines de agosto Micaela festejó sus 34 años en un restaurante del shopping porteño Paseo Alcorta donde se juntaron, literalmente, todas las ex parejas de Marcelo Hugo, ya que en la lista de invitados estuvieron, obviamente, su mamá Soledad Aquino, y también Paula Robles y Guillermina Valdés.