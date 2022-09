El desconsolado llanto de Virginia Gallardo al hablar del accidente de su marido, que estuvo cerca de la muerte

Marto Rojas protagonizó un duro accidente cuando se dirigía a Córdoba, el auto sufrió destrucción total y él se fracturó el brazo, pero se encuentra estable y con lesiones menores. Virginia Gallardo vivió momentos de tensión al enterarse lo sucedido y aseguró: “Fue un milagro”.

Las últimas horas de Virginia Gallardo han sido bastante movidas, por la tensión y preocupación ante el accidente de su novio. Pese a esto, se tomó un momento para responder algunas preguntas para Intrusos en la puerta del sanatorio en el que se encuentra mejorando Martín Rojas.

“Soy muy sensible. Hoy es el mejor día, nos asustamos un montón”, confesó la modelo a quien se le veían los ojos llorosos por la situación que atraviesa. El accidente automovilístico se dio en la ruta 9 a la altura de Marcos Juárez, cuando se dirigía hacia la provincia de Córdoba el pasado viernes.

A través de un llamado telefónico, Gallardo se enteró de lo sucedido. Lejos de nublarse ante la situación, actuó rápido para viajar hacia donde se encontraba él. Avisó en sus distintos trabajos y partió hace Marcos Juárez para ver cómo estaba su novio. “Armé rápido una valija, a la bebé, y nos fuimos con un amigo de Martín para allá. En una situación como esa, el trabajo pasa a segundo plano”, opinó.

“El accidente ocurrió en Marcos Juárez, a 200 km de Rosario. Yo llegaba a las 7 de la tarde, eso no me dejaba de perturbar. En una situación así es importante tener un ser querido. El padre que estaba en Córdoba llegó antes que yo. Fue en el medio de la incertidumbre, el accidente fue grave y el vehículo quedó destruido”, explicó Virginia.

En lo que respecta a lo que produjo el accidente, expresó: “Fue por una mala maniobra de una persona que viajaba en camión que se tira a pasar y no lo vio”.

Sobre cómo vivió todo Marto Rojas, comentó que pese al duro impacto no legó a pasarla mal: “Él estuvo consciente en todo momento, se dio cuenta de la lesión de su brazo izquierdo, pero estaba muy asustado no quería dormirse. No fue una lesión expuesta, es menos riesgoso... Es un milagro que esté bien”.