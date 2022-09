Viviana Canosa dio una pista clave sobre su futuro laboral

Viviana Canosa se encuentra alejada de los medios luego de lo que fue su polémica salida de A24, donde faltó al canal y el programa salió al aire con las sillas vacías. Aunque ella acusó que la habrían censurado. Es por esto que ahora, que calmaron un poco las aguas de aquel conflicto, decidió hablar acerca de su futuro.

La polémica se armó cuando Viviana Canosa llegó a su programa con un video en el cual había un escrache a Sergio Massa, quien había sido recientemente nombrado ministro de economía de la Nación. Desde la cúpula del canal le indicaron que no podía mostrar ese video y por eso decidió faltar a su programa, el cual se emitió mostrando el estudio vacío.

Ahora que pasó un poco el tiempo, decidió volver a hablar. Realizó un vivo en su cuenta de Instagram y también tuvo una entrevista junto a Jonatan Viale para LN+. Pero eso no fue todo, ya que también habló con Marcelo Polino, con quien no esquivó ninguna pregunta y contó pormenores de lo sucedido.

“La verdad es que nosotros estábamos haciendo un éxito, pero eso no significa que me banque que me censuren. Cuando a mí algo no me parece, me voy. Ojalá pueda volver a la televisión, empecé con algunas conversaciones la semana pasada pero todavía no tengo nada concreto”, reveló respecto a lo que podría ser su vuelta a la televisión en una emisora distinta.

Tiempo después de lo sucedido entre ella y el canal, salió a la luz un spot en el cual América TV se defiende de la dura acusación de Canosa mostrando distintos fragmentos en los cuales los conductores y panelistas cuentan que nunca sufrieron censura allí.

Sobre este tema también habló Viviana expresando su molestia por lo sucedido: “Si América no hubiera sacado ese spot donde me ponían a mí, a Jonatan y todo eso… Yo no habría hablado después. No quiero ser como la viuda de Massa yendo de programa en programa”.

Para cerrar, dejó en claro cuales son sus prioridades en este momento: “Ahora él quiere que lo entreviste, Vila también, bueno no es que me llamaron a mí, es lo que me dicen. Pero ahora quiero ver bien qué es lo que voy a hacer”.