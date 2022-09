La foto de Viviana Canosa de entrecasa y bien acompañada

Esta semana, Viviana Canosa protagonizó un doble regreso a la escena pública. Por un lado, el martes hizo un vivo desde su cuenta de Instagram, en el que dio detalles de su polémica salida de A24 a las 30.000 personas que se mantuvieron conectadas a su transmisión en la red. Por otro, visitó el programa +Realidad, el programa que conduce Jonatan Viale en LN+, y le dio al ciclo en cuestión un notable resultado en materia de rating.

Además, en un móvil con Socios del Espectáculo (El Trece), Viviana Canosa se refirió a su situación sentimental y los rumores de romance con el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou.

Cuando desde un móvil del mencionado ciclo le preguntaron: “¿Cómo es tu relación con el presidente de Uruguay? Estuvo en uno de tus vivos en Instagram". A lo que Canosa respondió algo incómoda: “¿Siguió mi vivo? Nunca lo supe. Igual voy a decir algo por Lacalle Pou, yo lo entrevisté una sola vez, fue por zoom en pandemia. Nunca lo vi en persona en mi vida, me da vergüenza, chicos soy grande”.

Luego Viviana Canosa remarcó: “Estoy sola y creo que es mi mejor momento porque estoy sola. Cambió tanto mi vida y me gusta tanto lo que estoy haciendo que no tengo tiempo”.

De todas formas, la periodista aclaró que no se cierra al amor. "Si aparece una persona que me guste realmente", señaló en referencia a la posibilidad de iniciar una nueva relación de pareja. A la vez que dejó en claro sobre las versiones con el mandatario uruguayo: "Lo de Lacalle Pou me da mucha vergüenza”.

Este viernes desde sus historias de Instagram, Canosa compartió una foto junto a sus mascotas, a quienes les expresó su amor con una postal en la que aparece junto a ellas.