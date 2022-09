Sol Pérez contó la mala relación que tuvo con su mamá: “La veía como…”

Sol Pérez pasó por PH: Podemos Hablar, en donde los invitados no temen abrir su corazón para contar anécdotas o situaciones acontecidas en el pasado. Ella no fue la excepción y reveló detalles de cómo era la relación con su madre cuando era una adolescente.

Cómo suele ser moneda corriente en cada sábado, el punto de encuentro de Podemos Hablar es testigo de las historias más ricas de los protagonistas invitados. Andy Kusnetzoff los convoca y ellos se expresan.

En esta oportunidad, el conductor convocó a quienes consideraban que tienen un vínculo especial con sus padres. Es por eso que todos dieron un paso al frente para tocar el tema desde su postura. Sin embargo, los ojos se situaron en Sol Pérez cuando eligió ser sincera respecto a la mala relación que hubo con su madre en algún momento.

Para poder contar cómo fue en algún momento el vínculo, primero eligió aclarar desde el principio cómo se encuentra la relación actualmente: “Con mi papá me llevo excelente, lo amo con todo mi corazón; pero mi mamá es mi mejor amiga”.

Luego de eso, vino la aclaración por lo sucedido en el pasado, algo habitual, sobre todo en edades entre los 14 y 18 años. “En su momento, en la adolescencia me peleé mucho con mi mamá”, confesó Sol haciendo alusión a la época en la que todavía iba al colegio.

“Yo creía que ella me quería vivir la vida porque quería elegirme todo, era muy sargento, yo iba al colegio todo el día y me estaba atrás constantemente”, reveló respecto a cómo era Carla, su madre, quien sólo intentaba cuidarla.

“Me acuerdo que recién se empezaba a usar el mail y yo tenía 14 años y mi mamá se me paraba atrás. Y yo quería chamuyar, no daba, y me re peleaba. Era un escándalo en mi casa y en su momento la veía como mi enemiga Nº 1. Pero hoy mi mamá es mi mejor amiga. Yo me muero sin ella”, reconoció Sol Pérez, dejando entender que sólo fueron cosas de adolescentes y que hoy todo está mucho mejor entre ellas.