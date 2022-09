La ex de El Polaco blanqueó la razón por la que no quiere tener relación con Barby Silenzi

Valeria Aquino terminó su relación con El Polaco hace ya más de cinco años. Sin embargo, más allá de esa ruptura, ambos se mantuvieron siempre en contacto ya que comparten una hija, Alma, de 9 años. El cantante pudo rehacer su vida tiempo después y se puso en pareja con Barby Silenzi, con quien Valeria nunca tuvo una buena relación.

Lo cierto es que El Polaco conforma una familia ensamblada debido a sus relaciones pasadas y sus hijos con ellas. Con Karina la Princesita tiene a Sol; con Valeria tiene a Alma; y con Barby tienen a la pequeña Abril.

Aquino se presentó en un móvil de LAM por estas horas y se refirió al vínculo que tiene hoy con Silenzi, con quien protagonizó muchos episodios fuertes, entre cruces, entredichos y conflictos mediáticos que se extendieron por años. "En este momento estamos todos bien, Almita está bien, el papá está bien”, comenzó explicando.

¿Los motivos de aquellas peleas con Silenzi? Valeria explicó los motivos de los cruces: “El problema no es entre nosotras, quizá el tema de la inseguridad en la pareja”, reflexionó. Luego agregó: “Cuando yo me separo de él, empieza el Bailando (NdR: donde El Polaco conoció a Barby). Estábamos separados pero convivíamos en la misma casa. Y enseguida lo involucran con Barby, e imaginate yo estando en la misma casa con una nena pequeña de un año mientras charlábamos la separación... ahí arranca todo”.

“Obviamente una como mamá cuando los nenes van y trasmiten cosas, uno sale como una leona a defenderlos. Para mí no hay nada más sagrado que mi hija y una siempre va a creer en la palabra del hijo. Puede haber inconvenientes, creerme, no creerme, pero yo siempre elijo creerle a mi hija”, detalló.

No obstante, todo esto parece haber mejorado y la relación es mucho más llevadera, o al menos no hay cruces fuertes. “Ahora están bien, ellos están intentando de nuevo tener una familia como siempre la han querido y yo los apoyo, siempre y cuando haya amor y respeto. He salido a defender a mi hija en su momento por cuestiones que ella me transmitía, ahora ya pasaron y quedaron ahí. Quiero amor y paz”.

Valeria también destacó que no es fácil mantenerse en armonía dentro de una familia ensamblada y con tantas conexiones. “No tenemos una relación perfecta, intento todos los días mejorar y si tengo errores reconocerlos, no hacerme la mosquita muerta. Él ayuda bastante, es bastante mediador. Lo que pasa es que es difícil también. Son tres exs, tres hijos... hoy me pongo un poco más en sus zapatos”.

Desde el piso de LAM le consultaron a Aquino por el cumpleaños de Alma, que fue hace algunas semanas atrás y donde se la vio a Barby un tanto incómoda. Ante esto, Valeria dijo no haber cruzado mucho diálogo con ellos ese día. “Yo me entero por Ezequiel un día antes del cumple que habían vuelto con Bárbara, no le había mandado la invitación porque tampoco estaban en pareja antes y como no tenía vínculo con ella tampoco me hablaba. Pero él me escribe, me lo cuenta y, como corresponde, le dije que vengan”.

Y agregó: “Fue un hola y chau con los dos, porque yo estuve todo el cumple con Alma ocupándome de que la nena pase el cumpleaños lo mejor posible. Recién ellos se habían reconciliado y nosotras veníamos de una guerra, así que era bastante tenso. Veníamos con muchos intercambios, ahí se dio el reencuentro y en ese momento no me iba a poner a charlar”.

Para finalizar, dejó en claro que todas las hijas se llevan bien, como es el caso de su pequeña Alma con Elena (primera hija de Barby, producto de una relación pasada con Francisco Delgado). “Elena y Almita tienen celulares, se comunican entre ellas y organizaron una pijamada. En la pijamada obviamente hablamos, nos desbloqueamos del teléfono como dos personas adultas, nos escribimos... sí, obvio que estuvimos en contacto, no me voy a quedar con la niña sin comunicarme con su mamá...”.