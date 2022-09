La sorprendente revelación de la ex de El Polaco tras el robo en su casa

Valeria Aquino está harta y angustiada de vivir insegura: hace unos días, desvalijaron su casa en City Bell, otra vez, mientras disfrutaba de sus vacaciones en Ibiza. A raíz del robo, que vio a través de las cámaras, a kilómetros de distancia, la ex del Polaco decidió anticipar su vuelta y tomar cartas en el asunto.

"Estoy preocupada por el tema inseguridad, ahora estando de viaje volvieron a entrar, la gente cree que soy millonaria y no pasa eso acá, es muy triste porque tengo mi casa llena de rejas y tengo que vivir enrejada", dijo Aquino a Juan Etchegoyen, al contarle el nuevo episodio de inseguridad que padeció.

Es que esta no es la primera vez que la mamá de Alma sufre robos en su vivienda. Y fue por la sucesión de hechos delictivos que padeció, que la modelo tomó una drástica decisión: armarse y aprender a defenderse por su cuenta ya que, dijo, “una recurre a la Policía, pero no pueden hacer nada”.

"Yo empecé tiro para empezar a sentirme más segura por la defensa personal, mi nena vale oro y es a quién tengo que cuidar, han entrado conmigo acá adentro algunas veces. Es angustiante y una lo sufre, más como mamá separada y soltera. Alma ha tenido que ir a terapia por este tema", explicó.

En abril de 2022, también en diálogo con Mitre Live, Valeria contó que dos meses atrás había empezado a practicar tiro, convencida de que tener un arma en su casa era la solución: “Hice todos los trámites para tener un arma, yo estoy de acuerdo con portar un arma por la inseguridad, ¿Por qué no? Yo me siento más tranquila y me da más seguridad".

“Ezequiel me dijo que pongamos más rejas, que pongamos más alambres y tomemos las medidas necesarias para que estemos más seguras, la nena no quería estar acá”, dijo aquella vez sobre la reacción del papá de su hija.

“Es lamentable, porque una persona entra a mi casa y le hace algo a mi hija, ¿qué tengo que hacer?”, se preguntó en esa oportunidad, y se expresó con crudeza: “Yo creo que hay gente que no merece vivir, estoy de acuerdo y yo soy muy cruel, soy más mano dura, les daría pena de muerte a los chorros, a los violadores, a los maltratadores”.

Para Aquino, mudarse a un barrio más tranquilo no es una opción. “No me mudo porque es mi casa, me la hice hace dos años, evito pagar un alquiler. ¿Por qué me tengo que mudar? El Estado debería darnos la seguridad; es desgastante trabajar tanto para que de golpe se estén llevando todo como si nada”, exigió, y cerró: “Es triste, me da miedo vivir con mi hija acá”.