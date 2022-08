Cómo fue el robo que sufrió la ex de El Polaco mientras estaba en... ¡Ibiza!

De la tranquilidad de las playas europeas, de ese entorno natural bellísimo a hundirse en un estado de angustia, de impotencia y de dolor. Valeria Aquino experimentó el horrendo episodio de ver como le desvalijaban su casa mientras se encontraba de vacaciones en Ibiza.

La ex novia de El Polaco narró el tristísimo hecho que padeció en primera persona, y que no se trata de la primera oportunidad en la le roban en su domicilio de La Plata. La mediática se animó a narrar todo lo que aconteció en una entrevista con Mitre Live.

La madre de Alma no pudo ocultar sus sensaciones, esas que la inundan y que se caracterizan por la bronca, por el desgarro de perder un sinfín de objetos materiales y sobre todo de sentirse ultrajada en su propia casa, ese espacio tan sagrado.

En diálogo con Juan Etchegoyen, Valeria describió: “Estoy preocupada por el tema inseguridad, ahora estando de viaje volvieron a entrar, la gente cree que soy millonaria y no pasa eso acá, es muy triste porque tengo mi casa llena de rejas y tengo que vivir enrejada”.

Respecto a la articulación del hecho delictivo, Aquino pormenorizó: “Me desvalijaron, han entrado y una recurre a la Policía pero no pueden hacer nada, yo tengo doce cámaras y entran encapuchados, con barbijo, ya no sé qué más hacer”.

En ese sentido, la emprendedora reconoció que ante la reiteración de situaciones violentas inició un aprendizaje en el manejo de armas. “Yo empecé tiro para empezar a sentirme más segura por la defensa personal, mi nena vale oro y es a quién tengo que cuidar, han entrado conmigo acá adentro algunas veces, es angustiante y una lo sufre más como mamá separada y soltera, Alma ha tenido que ir a terapia por este tema”.

Para aportar más claridad al momento en que se percató que los delincuentes irrumpieron en su hogar, Valeria contó: “Ahora estando en España, en Ibiza, me fijé las cámaras y me estaban robando. Un vecino también me llamó, me volví antes del viaje por estas cuestiones y a resolver de nuevo todo, es re desgastante trabajar tanto para que de golpe se las estén llevando como si nada”.