La ex del Polaco explotó contra Barby Silenzi: "No sé si están separados, pero les deseo lo peor porque..."

La historia de amor de El Polaco y Barby Silenzi siempre se caracterizó por las turbulencias, dado que atravesaron decenas de momentos de conflictos, de separaciones fugaces, de recriminaciones cruzadas en el plano público. Todo, absolutamente todo aconteció entre ellos.

Hace tiempo que no brotaba a la luz una pelea del cantante y la bailarina, que parecían haber encontrado un terreno de felicidad, de armonía para concentrarse en la crianza de su hija y de disfrutar de la compañía uno del otro. No obstante, las nubes regresaron.

Parece que algo explotó recientemente entre el ex participante de MasterChef y Barby. Al menos por lo que informó Juan Etchegoyen, quien aseguró que se vive una crisis tremenda, que podría culminar en el desenlace menos deseado.

El comunicador contó: “Los protagonistas de esta historia han tenido varias crisis a lo largo de su relación amorosa pero me da la sensación que con la información que tengo para contarte hoy, estamos en presencia de la peor crisis que tuvieron hasta ahora, están en el peor momento”.

En todo este contexto ruidoso apareció Valeria Aquino, la expareja de El Polaco, quien se ha encargado de clarificar en los medios que posee una escasísima afinidad con Barby, de hecho ha manifestado una serie de acusaciones de malos tratos contra su hija Alma.

La anterior novia de Ezequiel aportó su visión de este presente tumultuoso de Silenzi y el músico: “Yo no tengo idea si están en una crisis, todos tenemos días. No tengo idea de cómo es su vida de pareja pero sé que son re inestables”.

Lejos de una postura políticamente correcta, Valeria apuntó directamente contra Barby y lanzó una concepción fortísima y muy filosa. “No tengo relación con la pareja de El Polaco, perdón si la gente quiere escuchar que la amo y la quiero, cero y no me interesa, no me la banco ni me la voy a bancar por las actitudes que ha tenido para conmigo y para con mi hija”, bramó.

Para asentar con todas las letras lo que piensa de la novia de El Polaco, Aquino asestó: “Te portaste como una conchu..., ahora bancatela. Te perdono pero no me olvido porque esas son las cosas que te hacen tomar decisiones para no tener un vínculo. Yo no te careteo nada, no te banco y punto”.