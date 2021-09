Filtran violento chat entre El Polaco y Valeria Aquino

Ángel de Brito protagonizó un duro cruce con El Polaco en Showmatch. En el certamen de eltrece, el artista había dicho que el jurado de La Academia era "más tóxico que él". Ofendido por sus palabras, el periodista de chimentos compartió en su cuenta de Twitter un polémico chat entre el cantante de cumbia y su ex pareja Valeria Aquino.

"A él lo denuncian las ex, lo llevan a la justicia, le renuncia el coach. Pero la culpa es de los demás. Un amor", escribió el conductor de Los Ángeles de la Mañana y compartió duras imágenes de las conversaciones.

"Cuando estuviste con el Kun, te pensás que no dolió. Yo quiero ser feliz con Bar, ruido hacer vos y no me dejas ser feliz. Pero un día tu hija va a saber que me querías meter en cana", fueron algunos de las palabras del artista.

"Mira Pola, yo soy libre de elegir. Si querés ser feliz aplicalo porque ya hiciste mucho ruido. Olvídate del mal momento nuestro, ya pasaron 5 años. Yo no voy a lastimar a mi hija con esas cosas, son problemas de mayores. Me pegaste y te perdoné", respondió la modelo.