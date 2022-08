La incómoda pregunta que recibió El Polaco sobre Karina La Princesita

Canta Conmigo Ahora, el programa de las noches de Canal 13, va tomando la forma que Marcelo Tinelli quiere. Después de un comienzo acartonado, el eterno conductor fue viendo cómo darle una vuelta y los números del rating parecen empezar a acompañarlo.

Es cierto que pierde siempre contra La Voz Argentina, el ciclo de Telefe que comanda Marley, pero esa brecha se fue cortando y Marcelo supera a diario los 10 puntos de rating, muy cerca de lo que el canal estaba esperando.

Esta vez, en la noche del jueves 11 de agosto, Tinelli bromeó con los jurados de Canta. Y el que cayó en la volteada sobre todo fue El Polaco, que se sumó hace unos días al show, con un momento más que divertido.

Después que una participante cantó el hit 'Mentiroso' de Karina La Princesita, Marcelo se puso a chicanear a El Polaco. "Su ex mujer hizo este tema... ¿No fue dedicado a usted?", indagó el conductor. Visiblemente nervioso, después de haber cerrado la paz en la fiesta de 15 de su hija Sol, él retrucó: "No, no... para nada".

Las carcajadas fueron generales y Marcelo insistió con la pregunta: "Yo a usted, ex marido de Karina, que escribió el tema... no lo veo para nada mentiroso". Y allí fue cuando todo el piso estalló de risas.

Y llegó el momento de más incomodidad para el novio de Barby Silenzi, con quien parece estar en un gran momento: "He mentido y me han mentido en la vida, pero me encantó como cantó... La rompió... Aplausos para ella".